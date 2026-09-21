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बंगाल की खाड़ी में बनेगा डीप डिप्रेशन...रायपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने 21 सितंबर को रायपुर समेत 30 जिलों में बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान जताया है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है.

Written ByPooja
Published: Sep 21, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:26 AM IST
बंगाल की खाड़ी में बनेगा डीप डिप्रेशन...रायपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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