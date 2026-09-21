/बंगाल की खाड़ी में बनेगा डीप डिप्रेशन...रायपुर समेत 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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छत्तीसगढ़ में कई दिनों से बारिश थमी हुई थी, लेकिन रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली. प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई. मौसम विभाग ने 21 सितंबर को रायपुर समेत प्रदेश के 30 जिलों में बारिश और गरज-चमक का अनुमान जताया है. इस दौरान कुछ जगहों पर अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. बारिश के दौरान आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है.
बंगाल की खाड़ी में बनेगा डीप डिप्रेशन
बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए, इस सिस्टम के 21 सितंबर को डिप्रेशन और 22 सितंबर को डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. जिस वजह से बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है. विभाग ने इस सिस्टम को आने वाले दिनों में मौसम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण बताया है.
कहां कितनी बारिश हुई
पिछले 24 घंटों में बालोद में 70 मिमी, कवर्धा में 60 मिमी, कांकेर में 60 मिमी, सुकमा में 50 मिमी, जगदलपुर में 40 मिमी, मल्हारकोटा में 40 मिमी और अंबिकापुर में 40 मिमी वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा पेंड्रा रोड, कुसमी, कोटा, तखतपुर, भाटापारा, डोंगरगढ़, कांकेर, बेमेतरा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, अकलतरा, अंबिकापुर, रायपुर और आसपास के कई इलाकों में भी बारिश हुई.
रायपुर का मौसम कैसा रहेगा?
सोमवार को रायपुर में भी बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. राजधानी में दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री रहने का अनुमान है.
कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान एक-दो जगहों पर बहुत भारी बारिश का भी अनुमान है. इसी तरह, 26 सितंबर को भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. छत्तीसगढ़ के मौसम के अपडेट से पता चलता है कि बारिश का असर पूरे हफ्ते बना रहेगा.
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