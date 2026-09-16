/छत्तीसगढ़ में बारिश थमी तो चढ़ा पारा: राजनांदगांव सबसे गर्म, कई जिलों में बौछारों के साथ बिजली गिरने की आशंका

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छत्तीसगढ़ में मानसूनी बारिश की रफ्तार सुस्त पड़ते ही तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है. बारिश कम होने के कारण पूरे राज्य में उमस और गर्मी बढ़ गई है. पिछले 24 घंटों में राजनांदगांव में सबसे ज्यादा तापमान 35°C दर्ज किया गया, जिससे यह राज्य का सबसे गर्म इलाका बन गया, जबकि पेंड्रा रोड में सबसे कम तापमान 21°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है और इस दौरान कुछ जगहों पर गरज-चमक भी संभावना है.
आज कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ का मौसम
मौसम विभाग ने आज (16 सितंबर) राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने का भी खतरा बना रहेगा. अगले दो दिनों तक राज्य भर में मानसून की ऐसी ही आंशिक गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है. विभाग ने लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.
पिछले 24 घंटों में कहां कितनी बारिश
बारिश के आंकड़ों की बात करें तो, इस सीजन में छत्तीसगढ़ में कुल बारिश अब तक सामान्य स्तर से सिर्फ 5 प्रतिशत कम रही है. मानसून अपने आखिरी दौर में है और बारिश की तीव्रता कम हो गई है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों को आगे इन आंकड़ों में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. वहीं पिछले 24 घंटों में जगदलपुर में 60 मिमी, घुमका में 40 मिमी, कुटरू में 20 मिमी, दाढ़ी में 10 मिमी, बकावंड में 10 मिमी और धमधा में 10 मिमी बारिश दर्ज की गई.
यहां देखें तापमान
मानसून की बारिश में कमी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ गया है. राज्य में अधिकतम तापमान 32.2°C से 35°C के बीच रहा, जिसमें राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा 35°C तापमान दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 21°C से 24.7°C के बीच रहा, जिसमें पेंड्रा रोड पर सबसे कम 21°C तापमान दर्ज किया गया. रायपुर (33.7°C), बिलासपुर (33.1°C) और दुर्ग (34.5°C) जैसे मैदानी इलाकों में ज़्यादा उमस और गर्मी महसूस की गई, जहां दिन का तापमान 33°C से ज्यादा रहा, जबकि अंबिकापुर (32.4°C) और जगदलपुर (32.5°C) में मौसम अपेक्षाकृत कम गर्म रहा.
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