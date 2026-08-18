छत्तीसगढ़ में फिर बरसेंगे बादल, 9 जिलों में यलो अलर्ट जारी, रायपुर समेत कई इलाकों में बदलेगा मौसम

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मानसून के एक्टिव रहने के कारण छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज मंगलवार को राजधानी रायपुर समेत राज्य के बड़े हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है. मौजूदा मौसमी सिस्टम का सबसे ज्यादा असर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों पर पड़ेगा, जहां कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
अंबिकापुर में सबसे ज्यादा तापमान
पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ज़्यादा तापमान 29.4°C अंबिकापुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 22.2°C दुर्ग में देखा गया. मौसम विभाग ने आज राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है. कुछ जगहों पर तेज़ बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है. वहीं रायपुर में आज आसमान में आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
कोरबा जिले में सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों में कोरबा जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है. इसके अलावा राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी अच्छी-खासी बारिश हुई है. लगातार बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका भी है. वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इससे निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और स्थानीय नदियों व नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
9 जिलों में यलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने आज उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के नौ प्रमुख जिलों- सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली और कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तेज हवाओं, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. स्थानीय अधिकारियों को भी सतर्क रहने और जलभराव की आशंका वाले इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण बारिश लाने वाला सिस्टम एक्टिव हो गया है. इसके चलते आज भारी बारिश होने की उम्मीद है.
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