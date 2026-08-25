बारिश से बेहाल छत्तीसगढ़! रायपुर से कोरबा तक जलभराव...अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट

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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा. इसके चलते 25 अगस्त यानी आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि अगले पांच दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा और इसमें किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.
बीते 24 घंटों के मौसम का हाल
बीते 24 घंटों में बस्तर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भारी बारिश हुई है. राजधानी रायपुर में 120 मिमी (4.7 इंच) बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया. ददल सिवनी नाले का पानी सड़कों पर बहने से ट्रैफिक बाधित हुआ. वहीं कोरबा में दादर और मानिकपुर नालों का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी घुस गया और जलभराव की स्थिति बन गई. अन्य जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की गई.
आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा. इसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आ सकती है. वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो आज आसमान में बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की काफी उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री रहने की संभावना है.
सुकमा में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
सुकमा जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं. कई गांवों और जिला मुख्यालय के बीच संपर्क टूट गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. लगातार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में आना-जाना मुश्किल हो गया है. जिला पुलिस और प्रशासन लगातार ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि वे उफनती नदियों और नालों को पार न करें और अपनी जान जोखिम में न डालें. इसके बावजूद दूर-दराज के इलाकों से सामने आ रही तस्वीरों में ग्रामीण तेज बहाव के बीच इन जलधाराओं को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
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