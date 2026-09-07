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UP में बने कम दबाव क्षेत्र का असर, छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बदरा, 10 सितंबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट

Chhattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. 8 सितंबर से कई इलाकों में बारिश, जबकि 9 और 10 सितंबर को गरज-चमक, आंधी तूफान और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

Written ByPooja
Published: Sep 07, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:11 PM IST
UP में बने कम दबाव क्षेत्र का असर, छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बदरा, 10 सितंबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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