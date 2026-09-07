UP में बने कम दबाव क्षेत्र का असर, छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे बदरा, 10 सितंबर तक आंधी-बारिश का अलर्ट

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Chhattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. 8 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जबकि 9 और 10 सितंबर को कुछ स्थामों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का असर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग की माने तो दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र का असर भी छत्तीसगढ़ के मौसम पर पड़ने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 7 सितंबर को भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, हालांकि इन दो दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखें. 8 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. एक-दो जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. मौसम का यह हाल अगले कुछ दिनों तक बने रहने की उम्मीद है.
रायपुर का मौसम
9 और 10 सितंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, एक-दो जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है. रायपुर में 7 सितंबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान था कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ एक-दो बार बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री रहने की उम्मीद थी. मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.
मौसम का हाल
पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ ही इलाकों में बहुत हल्की बारिश हुई है. ज्यादातर इलाकों में बारिश न होने से बारिश की कमी और बढ़ गई है. हालांकि, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र और उससे जुड़े मौसम के सिस्टम के असर से छत्तीसगढ़ में नमी का स्तर बढ़ने की संभावना है. इसके चलते अगले दो दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.
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