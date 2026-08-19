छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान: उत्तर-मध्य इलाकों में झमाझम बारिश, कई जिलों में अलर्ट जारी

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छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है. मानसून के आने के बाद से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसका असर खासकर उत्तर-मध्य इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है. पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 140 मिमी बारिश महासमुंद जिले के बागबाहरा में दर्ज की गई. इसके अलावा महासमुंद, छुरा, राजिम और कोमाखान में 110 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
सरगुजा और रायपुर संभाग समेत कई इलाकों में भारी बारिश
सरगुजा और रायपुर संभाग समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और स्थानीय नदियों व नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. वहीं रायपुर शहर में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे साथ ही कुछ जगहों पर बारिश या गरज-चमक हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.
कई जिलों में अलर्ट जारी
बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा), सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB) और जशपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
बारिश के आंकड़े
आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन में अब तक औसतन 740.2 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य स्तर से सिर्फ 7 प्रतिशत कम है. जानकारों का मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह दौर जारी रहता है, तो राज्य में बारिश की कमी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जिससे खेती-बाड़ी की गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
अगले दो दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम
प्रदेश में बुधवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 28 डिग्री बिलासपुर में दर्ज हुआ. सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले दो दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा ऐसा ही मौसम रहेगा. इस दौरान कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आ सकता है. राजधानी रायपुर में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, यह बारिश झारखंड और पश्चिम बंगाल के आस-पास के इलाकों में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण हो रही है.
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