छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट, रायपुर समेत कई जिलों में जलभराव, 40 KM की स्पीड से चलेंगी हवाएं

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छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह एक्टिव है और राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश के कारण राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों के लिए विशेष चेतावनी जारी करते हुए विभिन्न जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
पिछले 48 घंटो के मौसम का हाल
रायपुर समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. भारी बारिश की वजह से कई शहरों और रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया है. रायपुर के टाटीबंध समेत कई निचले इलाकों में घरों और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. भारी बारिश का असर अलग-अलग जिलों में देखा गया है. बिलासपुर में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि भिलाई में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों की सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं.
इन जिलों में रेड अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने राज्य के छह प्रमुख जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद और धमतरी के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. इन इलाकों में तेज आंधी-तूफान और बिजली गिरने के साथ-साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और विनाशकारी हवाएं भी चल सकती हैं. रेड अलर्ट के साथ-साथ राज्य के कई अन्य हिस्सों के लिए 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट भी जारी किए गए हैं.
मौसम विभाग ने लोगों से की अपील
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राजधानी रायपुर समेत कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में भारी जलभराव हो गया है और सड़कें तालाब जैसी हो गई हैं. मौसम वैज्ञानिकों और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे घरों के अंदर ही रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए खुली जगहों या पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों.
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