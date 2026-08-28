छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, एक-दो जगह भारी बारिश की चेतावनी; बिजली गिरने का अलर्ट

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है और प्रदेश भर में मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं. मौसम केंद्र के अनुसार आज राजधानी रायपुर समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही, मौसम विभाग ने राज्य की एक-दो संवेदनशील जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है. बारिश के साथ-साथ कई जिलों में गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका है, जिसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
रायपुर में छाए रहेंगे बादल
राजधानी रायपुर की बात करें तो आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, शहर में एक-दो बार तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है. आज रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम में आए इस बदलाव से उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है, लेकिन भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा संबंधी सलाह मानने की अपील की है.
बिजली गिरने की चेतावनी
अगले दो दिनों तक ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका है. आज, 28 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है.
मानसून की गतिविधियां पड़ सकती हैं कमजोर
पिछले 24 घंटों में सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर डिवीजनों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. अब तक राज्य में सामान्य से 2% कम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों में मानसून की गतिविधि के कमजोर पड़ सकती हैं. हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक नए मौसम तंत्र के असर से बाद में राज्य में बारिश फिर से बढ़ सकती है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट