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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, जानें इससे क्या-क्या बदल जाएगा?

छत्तीसगढ़ में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 09, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:21 PM IST
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, जानें इससे क्या-क्या बदल जाएगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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