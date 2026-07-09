ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, जानें इससे क्या-क्या बदल जाएगा?

छत्तीसगढ़ में नया उद्योग शुरू करना और व्यापार को आगे बढ़ाना अब बेहद आसान होने जा रहा है. राज्य में निवेश को आकर्षित करने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026' के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है. इस नए और कड़े कानून को धरातल पर उतारने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य बनने जा रहा है.