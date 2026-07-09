ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा छत्तीसगढ़, जानें इससे क्या-क्या बदल जाएगा?

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ में नया उद्योग शुरू करना और व्यापार को आगे बढ़ाना अब बेहद आसान होने जा रहा है. राज्य में निवेश को आकर्षित करने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक 2026' के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है. इस नए और कड़े कानून को धरातल पर उतारने वाला छत्तीसगढ़ पूरे देश का पहला राज्य बनने जा रहा है.
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की पुरानी और जटिल कागजी प्रक्रियाओं को पूरी तरह समाप्त कर उन्हें डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध (टाइम-बाउंड) बनाना है, जिससे निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें.
क्या है नया कानून और कैसे बदलेगा कारोबारी माहौल?
कैबिनेट से मंजूर हुए इस नए विधेयक में कुछ ऐसे क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं जो अब तक देश के किसी अन्य राज्य में एक साथ लागू नहीं हैं.
डीम्ड परमिशन (Deemed Permission): यदि कोई निवेशक तय समय सीमा के भीतर सरकारी विभागों से एनओसी या मंजूरी नहीं पाता है, तो एक निश्चित अवधि के बाद उसे स्वतः मंजूर (Approved) मान लिया जाएगा.
सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन: छोटे और मध्यम उद्योगों को बार-बार सरकारी विभागों के निरीक्षण से मुक्ति देने के लिए स्व-प्रमाणीकरण (Self-certification) और तीसरे पक्ष से सत्यापन की सुविधा मिलेगी.
इंस्पेक्शन राज का खात्मा: नए नियम के तहत अब रैंडम चेकिंग के बजाय 'जोखिम-आधारित निरीक्षण' (Risk-based Inspection) की व्यवस्था लागू होगी, जिससे अधिकारियों की अनावश्यक दखलअंदाजी बंद होगी.
डबल लाइसेंस की जरूरत नहीं: दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, यानी एक ही काम के लिए अलग-अलग विभागों से बार-बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
व्यवसाय और रोजगार पर क्या होगा असर?
सरकार का मानना है कि इन प्रशासनिक सुधारों से छत्तीसगढ़ में 'रेड टेपिस्म' (लालफीताशाही) खत्म होगी और बाहरी निवेशकों के लिए राज्य पहली पसंद बनेगा. प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी रुकने से जहां औद्योगिक विकास की रफ्तार दोगुनी होगी, वहीं प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.