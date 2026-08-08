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'धर्मांतरण रैकेट के सरगना हैं पन्नालाल...', क्रिश्चिन फोरम प्रमुख की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व मंत्री, भगवान शिव पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पन्नालाल को धर्मांतरण रैकेट का सरगना बताया है. साथ ही पन्नालाल की भूमिका, फंडिंग और आय के स्त्रोत की जांच कराने की मांग की है.

Reported BySatya Prakash
Published: Aug 08, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:27 PM IST
'धर्मांतरण रैकेट के सरगना हैं पन्नालाल...', क्रिश्चिन फोरम प्रमुख की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व मंत्री, भगवान शिव पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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