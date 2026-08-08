'धर्मांतरण रैकेट के सरगना हैं पन्नालाल...', क्रिश्चिन फोरम प्रमुख की गिरफ्तारी पर बोले पूर्व मंत्री, भगवान शिव पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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रायपुर में भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया. टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. वहीं छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्रिश्चियन फोरम के प्रमुख अरुण पन्नालाल के घर के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की. बीजेपी और छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने कथित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन और विरोध के बीच पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया.
भगवान शिव को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर छत्तीसगढ़ क्रिश्चिन फोरम के प्रमुख अरुण पन्नालाल की गिरफ्तारी के मामले में वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, गिरफ्तारी तो महज एक घटना है, वो किंगपिन है. उन्होंने आरोप लगाया कि पन्नालाल छत्तीसगढ़ में बढ़े धर्मांतरण के रैकेट के सरगना हैं. उन्होंने कहा कि पन्नालाल की पूरी हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए. प्रशासन को यह भी जांचना चाहिए कि पन्नालाल ने खुद कब धर्मांतरण किया, किन-किन संस्थाओं से उन्हें फंडिंग मिली, उस राशि का इस्तेमाल कहां किया गया और उनकी आजीविका का स्त्रोत क्या है?
कांग्रेस पर कसा तंज
पूर्व मंत्री ने विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि पन्नालाल विदेशी फंडिंग से जुड़े नेटवर्क के स्थानीय सरगना हैं. वहीं कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्षों की रैंकिंग किए जाने के सवाल पर भी अजय चंद्राकर ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि रैंकिंग कौन देगा? राहुल गांधी के पास समय नहीं है. वह गाड़ियों की पेट्रोल टंकी का ढक्कन खोल रहे हैं. उनके पास समय नहीं है. आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है. अपने लोगों को व्यस्त रखने के लिए पार्टी इस तरह के काम कराती रहती है और अपने नेताओं से उठक-बैठक करवाती रहती है .
भगवान शिव पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
रायपुर पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को हंसराज गोयल नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पेज पर भगवान शिव के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया. जिसपर क्रिश्चियन फोरम के एक पदाधिकारी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे विवाद बढ़ गया. बीजेपी और हिंदू संगठनों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
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