CM हेल्पलाइन 1076 बनी आम जनता का सहारा: लापरवाही पर पिपरिया तहसीलदार निलंबित; CM साय ने दिए सख्त निर्देश

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छत्तीसगढ़ में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए संचालित 'सीएम हेल्पलाइन 1076' नागरिकों के लिए एक बड़ा संबल बनकर उभर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित सीएम हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचकर कामकाज की उच्च-स्तरीय समीक्षा की और अब तक के आंकड़ों के जरिए व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान जहां एक ओर हेल्पलाइन के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को राहत मिलने की बात सामने आई, वहीं शिकायतों के निराकरण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन पर अब तक 2.31 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 2.05 लाख से ज्यादा शिकायतों का सफल निराकरण किया जा चुका है. इस प्रकार हेल्पलाइन का समाधान प्रतिशत 88.85% रहा है. हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद लगभग 80 से 85 परिवारों की बिजली से जुड़ी समस्याएं दूर की गईं. एक अन्य मामले में शिकायत के महज 10 दिन के भीतर हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना की 55 हजार रुपये की किस्त जारी की गई, जबकि 9 महीने से रुकी हुई पेंशन भी शिकायत के बाद दोबारा शुरू हो गई और लंबित राशि का भुगतान भी सुनिश्चित किया गया.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का ट्वीट और निर्देश
इस पूरी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात साझा करते हुए लिखा, 'नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान ही सुशासन की पहचान है. इसी उद्देश्य से शुरू की गई ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ प्रदेशवासियों की शिकायतों के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है. आज नवा रायपुर स्थित सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में शिकायतों के निराकरण तथा विभागवार एवं जिलावार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने, नागरिक सेवाओं में सुधार लाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक सीएम हेल्पलाइन 1076 की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए. जनता का विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी ताकत है और इसे निरंतर मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'
नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान ही सुशासन की पहचान है। इसी उद्देश्य से शुरू की गई ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ प्रदेशवासियों की शिकायतों के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। आज नवा रायपुर स्थित सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में शिकायतों के निराकरण तथा विभागवार एवं जिलावार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने, नागरिक सेवाओं में सुधार लाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक सीएम हेल्पलाइन 1076 की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए। जनता का विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी ताकत है और इसे निरंतर मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 16, 2026
सिर्फ शिकायत बंद करना नहीं, वास्तविक संतुष्टि जरूरी: CM साय
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि शिकायतों को सिर्फ कागजों पर बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि नागरिक की संतुष्टि और वास्तविक समाधान होना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ही समस्या के लिए प्रदेश के नागरिकों को बार-बार भटकना न पड़े.
समीक्षा के दौरान कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी द्वारा सीएम हेल्पलाइन के कार्यों में लगातार खराब प्रदर्शन और लापरवाही बरते जाने पर सीएम के निर्देश पर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों, उचित मूल्य की राशन दुकानों और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर सीएम हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक के लोग इस सुविधा का आसानी से लाभ उठा सकें.