CM हेल्पलाइन 1076 बनी आम जनता का सहारा: लापरवाही पर पिपरिया तहसीलदार निलंबित; CM साय ने दिए सख्त निर्देश

इस पूरी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी बात साझा करते हुए लिखा, 'नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान ही सुशासन की पहचान है. इसी उद्देश्य से शुरू की गई ‘सीएम हेल्पलाइन 1076’ प्रदेशवासियों की शिकायतों के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है. आज नवा रायपुर स्थित सीएम हेल्पलाइन कार्यालय में शिकायतों के निराकरण तथा विभागवार एवं जिलावार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. अधिकारियों को शिकायतों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने, नागरिक सेवाओं में सुधार लाने और दूरस्थ क्षेत्रों तक सीएम हेल्पलाइन 1076 की पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए. जनता का विश्वास ही सुशासन की सबसे बड़ी ताकत है और इसे निरंतर मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.'