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CM हेल्पलाइन 1076 बनी आम जनता का सहारा: लापरवाही पर पिपरिया तहसीलदार निलंबित; CM साय ने दिए सख्त निर्देश

सीएम हेल्पलाइन 1076 से आम जनता को राहत मिल रही है और अब तक 2.31 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से 2.05 लाख से ज्यादा का निराकरण हुआ है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में हेल्पलाइन के कामकाज की समीक्षा की.

Written ByRajesh Nishad
Published: Oct 17, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 02:16 PM IST
CM हेल्पलाइन 1076 बनी आम जनता का सहारा: लापरवाही पर पिपरिया तहसीलदार निलंबित; CM साय ने दिए सख्त निर्देश

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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