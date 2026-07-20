/मुख्यमंत्री सुरक्षा की कमान संभालेंगे ओपी शर्मा, बनाए गए SP, ASP-DSP रैंक के 92 अधिकारियों के तबादले; देखें लिस्ट

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Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. गृह (पुलिस) विभाग ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) और पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के 92 अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां दी गई है.
तबादला सूची में विभिन्न जिलों में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) और पुलिस अधीक्षकों (DSP) के साथ पुलिस मु्ख्यालय में तैनात अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं. प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है. विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
इन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (ASP) की नई जिम्मेदारी
उप पुलिस अधीक्षक के तबादले
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