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मुख्यमंत्री सुरक्षा की कमान संभालेंगे ओपी शर्मा, बनाए गए SP, ASP-DSP रैंक के 92 अधिकारियों के तबादले; देखें लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए ASP और DSP रैंक के 92 अधिकारियों के तबादले किए हैं. तबादला सूची के तहत ओपी शर्मा को मुख्यमंत्री सुरक्षा के पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written ByPoojaReported By:Rajesh Nishad
Published: Jul 20, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:44 PM IST
मुख्यमंत्री सुरक्षा की कमान संभालेंगे ओपी शर्मा, बनाए गए SP, ASP-DSP रैंक के 92 अधिकारियों के तबादले; देखें लिस्ट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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