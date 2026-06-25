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अमित शाह से मिले CM साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा; बस्तर के विकास पर चर्चा, मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है.

Written BySumit Rai
Published: Jun 25, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:07 PM IST
अमित शाह से मिले CM साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा; बस्तर के विकास पर चर्चा, मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

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