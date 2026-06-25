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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस हाई-प्रोफाइल बैठक के बाद एक ओर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और बस्तर के विकास को लेकर बड़े प्रशासनिक फैसले सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है. इस मुलाकात के दौरान सीएम साय ने ने राज्य के दूरस्थ अंचलों में चल रही जनहितकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी देने के साथ ही गृहमंत्री अमित शाह के सामने राज्य के विकास से जुड़ा एक बड़ा प्रस्ताव भी रखा है.
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृहमंत्री के सामने छत्तीसगढ़ में 'अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान' (AIIA) की स्थापना का बड़ा प्रस्ताव रखा. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2026 में घोषित तीन नए आयुर्वेद संस्थानों का उल्लेख करते हुए आग्रह किया कि इनमें से एक संस्थान छत्तीसगढ़ को दिया जाए. उन्होंने गृहमंत्री को बताया कि दिल्ली और पणजी की तर्ज पर यदि छत्तीसगढ़ में यह राष्ट्रीय केंद्र खुलता है, तो यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों पर बड़े रिसर्च हो सकेंगे. इसका लाभ न केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और युवाओं को मिलेगा, बल्कि पूरे मध्य भारत के पड़ोसी राज्यों को भी बेहतर आयुर्वेदिक उपचार और शोध की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी.
बस्तर के विकास और सुरक्षा पर रणनीतिक चर्चा
मुलाकात के दौरान बस्तर सहित राज्य के सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से बातचीत हुई. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह को बताया कि अंदरूनी इलाकों में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पतालों जैसी बुनियादी अधोसंरचनाओं (Infrastructure) का विस्तार तेजी से किया जा रहा है. केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय के कारण अब इन क्षेत्रों में जनहितकारी योजनाओं का लाभ सीधे आदिवासियों और ग्रामीणों तक पहुँच रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है. केंद्रीय गृहमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.
दिल्ली में बैठक और रायपुर में बढ़ा सियासी पारा: क्या बदलेगा मंत्रिमंडल?
केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मुलाकात से दिल्ली से लेकर रायपुर तक के राजनीतिक गलियारों में कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. दरअसल, सियासी हल्कों में यह चर्चा बेहद गर्म है कि गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की इस मुलाकात का एक सिरा प्रशासनिक और विकासपरक चर्चा के अलावा आगामी दिनों में होने वाले संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल से भी जुड़ा है.
सूत्रों का कहना है कि सरकार के कामकाज को और अधिक गति देने, कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने और क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरणों को नए सिरे से साधने के लिए साय कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही है. माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में इस राजनीतिक विषय पर भी शीर्ष नेतृत्व के साथ गंभीर मंथन हुआ है, जिसके नतीजे आने वाले दिनों में रायपुर में देखने को मिल सकते हैं.
मुख्यमंत्री के दौरे पर कांग्रेस का तंज
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री के दौरे पर तंज कसते हुए दावा किया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री निवास में हुई आपात बैठक में सरकार और एक डिप्टी सीएम के कामकाज पर सवाल उठे थे. बैज ने कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है और इसी वजह से मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया है.
वहीं, कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर गलत नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में क्या हालात थे, यह जनता अच्छी तरह जानती है. भाजपा सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है. मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर अब प्रदेश की राजनीति गरमा गई है.
दोपहर बाद रायपुर लौटेंगे सीएम साय
दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातों और महत्वपूर्ण संगठनात्मक चर्चाओं का दौर पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज (25 जून) दोपहर को दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना होंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 2 बजे तक उनका विमान राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा. इसके बाद वे प्रदेश के आगामी विकास कार्यों की समीक्षा के लिए बैठकों में हिस्सा लेंगे.