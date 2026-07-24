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CM विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा UCC, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल!

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) जल्द लागू करने का बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि UCC बिल को आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया जाएगा. इससे पहले रंजना देसाई की अध्यक्षता में पहली बैठक आज होनी है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:44 AM IST
CM विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा UCC, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल!
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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