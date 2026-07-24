CM विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा UCC, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल!

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छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एक अहम बयान देते हुए घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही UCC लागू किया जाएगा. विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में UCC बिल पारित करने की योजना पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि चूंकि यह राज्य माता कौशल्या की पवित्र भूमि है, इसलिए महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक के साथ ही इस प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं.
UCC को लेकर आज पहली बैठक
राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की पहली औपचारिक बैठक आज, 24 जुलाई को होगी. UCC को लागू करने से जुड़ी इस पहली बैठक की अध्यक्षता रंजना देसाई कर रही हैं. मुख्य सचिव के कार्यालय ने कमेटी के सभी अहम सदस्यों को औपचारिक निमंत्रण भेजा है. अन्य प्रमुख सदस्यों में उत्तराखंड के पूर्व IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अधिकारी MK रावत, सीनियर एडवोकेट मोहन पवार और रिटायर्ड प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह शामिल हैं.
ड्राफ्ट पर होगी चर्चा
बैठक में राज्य के मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. समिति शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे प्रमुख विषयों का अध्ययन कर व्यापक मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करेगी.
सीएम विष्णुदेव साय का बयान
UCC के अलावा राजनीतिक विरोध पर बात करते हुए मुख्यमंत्री साय ने पत्थरबाजी की घटना को लेकर BJP नेताओं के खिलाफ FIR की कांग्रेस की मांग की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावी हार से बौखलाई कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मर्यादा छोड़ दी है और कश्मीर जैसी पत्थरबाजी की तरकीबें अपना रही है. उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वे अपना विरोध मर्यादा के दायरे में रहकर करें. इस बीच मुख्यमंत्री साय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया.
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