चमोली हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 मजदूरों की मौत पर सीएम ने जताया दुख, 5-5 लाख की मदद का ऐलान

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CM Vishnu Deo Sai News: उत्तराखंड के चमोली में बन रही सुरंग में पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया था. इस हादसे में छत्तीसगढ़ के चार मजदूरों की भी मौत हो गई है. वहीं सीएम विष्णु देव साय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. इसके अलावा, कोंडागांव के दो घायल मजदूरों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की है. सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हरसंभव मदद भी दी जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में कोंडागांव के ग्राम धनसुली के दो, मदनार के एक और दहीकोंगा के एक मजदूर की मौत हुई है. वहीं जिले के दो मजदूर घायल हुए हैं. चारों मृत मजदूरों के पार्थिव शरीर कोंडागांव लाए गए, जहां परिवार और गांव के लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अपनों को खोने के बाद परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. मुख्यमंत्री साय ने दिवंगत मजदूरों की आत्मा की शांति और उनके परिवारों को इस दुख को सहने की हिम्मत देने की प्रार्थना की है.
उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की दुःखद घटना में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 4 श्रमिकों का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। मृतकों में ग्राम धनसुली के 2, मदनार के 1 और दहीकोंगा के 1 श्रमिक शामिल हैं। इस हादसे में जिले के 2 श्रमिक घायल भी हुए हैं।
दिवंगत…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 20, 2026
सीएम साय ने जताया दुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली की सुरंग में हुए इस हादसे में कोंडागांव के चार मजदूरों का चले जाना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेगी. मृतकों के परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये और घायल दोनों मजदूरों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तरफ से परिवारों को हर जरूरी मदद पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखेगी.
कब हुआ चमोली हादसा ?
उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में THDC की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में 13 अगस्त 2026 को अचानक पानी और मलबा घुस गया था. उस समय सुरंग में 22 मजदूर मौजूद थे. हादसे के बाद बचाव दल ने रेस्क्यू शुरू किया. इस हादसे में अब तक कुल 10 मजदूरों की मौत हुई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के चार मजदूर शामिल हैं. कोंडागांव के दो मजदूर घायल भी हुए हैं. रेस्क्यू अभियान के बाद सभी मजदूरों को लेकर स्थिति साफ हो चुकी है.
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