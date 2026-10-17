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रायपुर में गरबा की धुन पर थिरके CM विष्णु देव साय: गुजराती समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल

गुजराती समाज की ओर से आयोजित रास गरबा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

Written ByRajesh Nishad
Published: Oct 17, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 03:09 PM IST
रायपुर में गरबा की धुन पर थिरके CM विष्णु देव साय: गुजराती समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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