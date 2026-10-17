रायपुर में गरबा की धुन पर थिरके CM विष्णु देव साय: गुजराती समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला. रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में गुजराती समाज की ओर से एक भव्य रास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की, बल्कि पारंपरिक माहौल में खुद भी गरबा करते हुए नजर आए, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह और बढ़ गया.