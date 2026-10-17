रायपुर में गरबा की धुन पर थिरके CM विष्णु देव साय: गुजराती समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल

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शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला. रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में गुजराती समाज की ओर से एक भव्य रास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने न केवल मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की, बल्कि पारंपरिक माहौल में खुद भी गरबा करते हुए नजर आए, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों का उत्साह और बढ़ गया.
दिग्गज नेताओं की रही मौजूदगी
इस सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व सांसद सरोज पांडे, प्रदेश सरकार के मंत्री गजेंद्र यादव, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहेब और सांसद लक्ष्मी वर्मा समेत कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित रहे. सभी ने मिलकर मां दुर्गा की आराधना की और नवरात्रि के पर्व का आनंद लिया.
माँ दुर्गा की भक्ति और गरबा का उल्लास, नवरात्रि के रंगों में रंगा मुख्यमंत्री निवास... #CGNavratri2026 #महतारी_का_सम्मान #महतारी_के_मान #Navratri2026 https://t.co/XAbNYrrT22
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 16, 2026
शक्तिपीठों और भगवान श्रीराम के ननिहाल का किया जिक्र
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी, मां बम्लेश्वरी और महामाया जैसी पावन शक्तिपीठों के रूप में माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है.
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल बताते हुए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'श्री रामलला दर्शन योजना' का भी विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल के तहत प्रदेश के श्रद्धालुओं को पूरी तरह से सरकारी खर्च पर अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे आम जनता में भारी उत्साह है.