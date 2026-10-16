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छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल बूस्ट: नवा रायपुर में 150 करोड़ के यश फैंस प्लांट का CM विष्णु देव साय ने किया भूमिपूजन, साढ़े 3 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को लेकर एक और बड़ा कदम उठाया गया है. नवा रायपुर के सेक्टर-22 में यश फैंस के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिपूजन किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 16, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 05:25 PM IST
छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल बूस्ट: नवा रायपुर में 150 करोड़ के यश फैंस प्लांट का CM विष्णु देव साय ने किया भूमिपूजन, साढ़े 3 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

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