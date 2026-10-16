/छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल बूस्ट: नवा रायपुर में 150 करोड़ के यश फैंस प्लांट का CM विष्णु देव साय ने किया भूमिपूजन, साढ़े 3 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

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छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के सेक्टर-22 में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 'यश फैंस' के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमिपूजन किया. इस प्लांट में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और उनके कलपुर्जों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तेज रफ्तार मिलने के साथ ही करीब साढ़े तीन हजार स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट साझा करते हुए राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों और सफल प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'सुशासन सरकार प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है. इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मात्र डेढ़ वर्ष में छत्तीसगढ़ को ₹8.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इनमें से कई प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.'
सुशासन सरकार प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मात्र डेढ़ वर्ष में छत्तीसगढ़ को ₹8.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 16, 2026
उद्योगों के अनुकूल माहौल और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने और उद्यमियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रदेश में उद्योग-अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' अधिनियम (2026) के तहत स्वीकृतियों और अनुमतियों की प्रक्रियाओं को बेहद सरल बनाया गया है. इसके अलावा, नई औद्योगिक नीति (2024-30) की देश-विदेश में सराहना हो रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है.