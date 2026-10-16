/छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल बूस्ट: नवा रायपुर में 150 करोड़ के यश फैंस प्लांट का CM विष्णु देव साय ने किया भूमिपूजन, साढ़े 3 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर के सेक्टर-22 में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 'यश फैंस' के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमिपूजन किया. इस प्लांट में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और उनके कलपुर्जों का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तेज रफ्तार मिलने के साथ ही करीब साढ़े तीन हजार स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.