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बदल रहा बस्तर! PM मोदी को CM साय ने सौंपा विकास का रोडमैप, यूरिया प्लांट, आयुर्वेद संस्थान और बिजली ग्रिड के लिए मांगा सहयोग

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की और बस्तर के समग्र विकास का रोडमैप प्रधानमंत्री के सामने रखते हुए कई प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 31, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:55 PM IST
बदल रहा बस्तर! PM मोदी को CM साय ने सौंपा विकास का रोडमैप, यूरिया प्लांट, आयुर्वेद संस्थान और बिजली ग्रिड के लिए मांगा सहयोग

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