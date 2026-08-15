स्वतंत्रता दिवस पर बेटियों को CM साय की बड़ी सौगात, 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान का आगाज, 6 हजार से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट

4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को भर्ती में छूट देने का फैसला हमने लिया है. 5 नये मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को भी मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू कर रहे हैं. राज्य के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी दी जा रही है. अबतक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, 1 लाख 74 हजार रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे. मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स का प्लांट स्थापित होगा. प्रदेश में 23 नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के जरिए 910 करोड़ का सरचार्ज बिजली उपभोक्ताओं का माफ किया. हमारी सरकार अटल जी द्वारा दिखाए सुशासन की राह पर चल रही है. ''मेरी बेटी, मेरा अभिमान'' अभियान आज से शुरू कर रहे हैं, इसमें 6 हजार से ज्यादा विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा.