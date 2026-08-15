स्वतंत्रता दिवस पर बेटियों को CM साय की बड़ी सौगात, 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान का आगाज, 6 हजार से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट

राज्य चुनें
रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान मुख्य सचिव विकासशील और डीजीपी अरुण देव गौतम के साथ ही अन्य अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों के साथ-साथ आम लोग मौजूद रहे. ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया, फिर परेड की सलामी ली. वही इस दौरान हॉर्स शो और डॉग शो भी आयोजित हुआ साथ ही स्कूली बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी.
वहीं मुख्य मंच से अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा नक्सलमुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है. बस्तर के हर कोने में लोग स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं. अब बस्तर के नव निर्माण का स्वर्णिम समय है. विभिन्न योजनाओं के जरिए बस्तर संभाग विकसित हो रहा है. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का देश में सर्वाधिक मूल्य किसानों को सरकार दे रही है. छत्तीसगढ़ में खाद का संकट नहीं उत्पन होने दिया. प्रदेश में सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के लिए हमने 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी है. हमने चरणपादुका योजना फिर से शुरू की. मोदी की गारंटी के तहत हम अबतक 24 लाख 50 हजार प्रधानमंत्री आवास के घर स्वीकृत कर चुके हैं.
आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रायपुर के परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर सेनानियों और वीर बलिदानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया।
स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेने और… pic.twitter.com/NJh9BKAvYL
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 15, 2026
पुलिस में 7 हजार युवाओं की हुई भर्ती
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि, महतारी वंदन योजना के तहत 19 हजार 444 करोड़ रुपये माता-बहनों के खाते में भेजे जा चुका हैं. सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि, राज्य में 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू किया है. भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी हो इसकी व्यवस्था भी की गई. सरकार ने पुलिस में 7 हजार युवाओं की भर्ती की है. इसके साथ ही 3 हजार 946 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है.
मेरी बेटी, मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत
4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को भर्ती में छूट देने का फैसला हमने लिया है. 5 नये मेडिकल कॉलेज भी स्थापित कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को भी मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू कर रहे हैं. राज्य के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी दी जा रही है. अबतक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, 1 लाख 74 हजार रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे. मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स का प्लांट स्थापित होगा. प्रदेश में 23 नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के जरिए 910 करोड़ का सरचार्ज बिजली उपभोक्ताओं का माफ किया. हमारी सरकार अटल जी द्वारा दिखाए सुशासन की राह पर चल रही है. ''मेरी बेटी, मेरा अभिमान'' अभियान आज से शुरू कर रहे हैं, इसमें 6 हजार से ज्यादा विद्यालयों में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण होगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट