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स्वतंत्रता दिवस पर बेटियों को CM साय की बड़ी सौगात, 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान का आगाज, 6 हजार से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट

रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. समारोह में हॉर्स-डॉग शो और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुईं. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम ने 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान की शुरुआत की. जिसके तहत 6 हजार से ज्यादा स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे.

Written BySatya PrakashEdited ByPooja
Published: Aug 15, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:32 PM IST
स्वतंत्रता दिवस पर बेटियों को CM साय की बड़ी सौगात, 'मेरी बेटी, मेरा अभिमान' अभियान का आगाज, 6 हजार से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे टॉयलेट

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Satya Prakash

Satya Prakash

सत्य प्रकाश ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. सत्य प्रकाश घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीनी हालातों की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं.

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