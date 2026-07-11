क्या आपके खाते में आए पैसे? CM साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

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29th installment of Mahtari Vandan Yojana released: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत जुलाई 2026 की 29वीं किस्त जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है. प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 626 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को महिला बाल विकास मंत्री और विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 29वीं किस्त जारी की. मुख्यमंत्री ने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए कहा कि अब तक इस योजना के तहत 18 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में भेजी जा चुकी है. उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, बचत और अन्य आवश्यक कार्यों में राशि का उपयोग कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.
1 मार्च 2024 से योजना की हुई थी शुरूआत
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरूआत की थी. जिसके तहत, पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता मिलती है. महिलाएं इस योजना से मिली राशि का इस्तेमाल परिवार की जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े खर्चों को उठाने के साथ-साथ छोटे स्तर पर स्वरोजगार की गतिविधियों के लिए कर रही हैं. इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है. बता दें, जुलाई 2026 में 28वीं किस्त जारी होने के साथ, इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अब तक कुल 626 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है.
ऐसे चेक करें
अगर आप जानना चाहते हैं कि 1,000 रुपए की किस्त आपके अकाउंट में आई है या नहीं, तो आप घर बैठे ही इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. सबसे पहले, स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट mahtarivandan.cgstate.gov.in पर जाएं. होम पेज पर, "Beneficiary Application Status" ऑप्शन पर क्लिक करें. अपनी बेनिफिशियरी ID, मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालें. कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें. पेमेंट का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.
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