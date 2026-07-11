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क्या आपके खाते में आए पैसे? CM साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

29th installment of Mahtari Vandan Yojana released: महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने DBT के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं. आपके खाते में पैसे आए या नहीं ऐसे चेक करें.

Written ByPooja
Published: Jul 11, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:25 PM IST
क्या आपके खाते में आए पैसे? CM साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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