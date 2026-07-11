क्या आपके खाते में आए पैसे? CM साय ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की जारी, ऐसे चेक करें स्टेटस

1 मार्च 2024 से योजना की हुई थी शुरूआत

छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरूआत की थी. जिसके तहत, पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 की आर्थिक सहायता मिलती है. महिलाएं इस योजना से मिली राशि का इस्तेमाल परिवार की जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े खर्चों को उठाने के साथ-साथ छोटे स्तर पर स्वरोजगार की गतिविधियों के लिए कर रही हैं. इससे न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है. बता दें, जुलाई 2026 में 28वीं किस्त जारी होने के साथ, इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अब तक कुल 626 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है. यह राशि महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है.