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किसानों को बोनस, महिलाओं को सम्मान, नक्सलवाद...EXCLUSIVE बातचीत में CM साय ने बताया छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान

Zee MP CG Kisan Choupal: रायपुर में ZEE MP-CG के विशेष कार्यक्रम किसान चौपाल-समृद्धि संवाद में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि उनकी सरकार चुनावी वादों को लगातार पूरा कर रही है. इसे साथ ही उन्होंने सिंचाई, किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, आवास और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर खास बातचीत की.

Written ByPooja
Published: Jul 06, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:45 PM IST
किसानों को बोनस, महिलाओं को सम्मान, नक्सलवाद...EXCLUSIVE बातचीत में CM साय ने बताया छत्तीसगढ़ सरकार का प्लान

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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