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सड़क किनारे दीये बेच रही महिला के पास अचानक रुके CM साय, दिए ₹1000, जानिए क्या पूछा?

रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव पर मिट्टी के दीये बेच रही एक महिला मीरा के पास सीएम साय ने अपना काफिला रुकवा दिया. इस दौरान सीएम ने दीया खरीदा. इसके बदले में ₹1000 दिए. वहीं उन्होंने महिला से योजनाओं के बारे में जानकारी ली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 15, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:03 PM IST
सड़क किनारे दीये बेच रही महिला के पास अचानक रुके CM साय, दिए ₹1000, जानिए क्या पूछा?
Image Credit: ZEE MEDIA

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