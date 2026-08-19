छत्तीसगढ़ में कॉलेज एडमिशन की तारीख बढ़ी, 31 अगस्त तक भर सकेंगे प्रवेश फॉर्म

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छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में एडमिशन की समय-सीमा बढ़ा दी है. अब छात्र 31 अगस्त तक अपने एडमिशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. यह फैसला उन लोगों को एक नया मौका देता है जो जो निर्धारित के अंदर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. विभाग का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी योग्य छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे और शिक्षण संस्थानों में खाली सीटें भर जाएं.
शासकीय और निजी कॉलेजों में रिक्त सीटों पर मिलेगा प्रवेश
विभाग के अनुसार सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में खाली सीटों पर छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा. यानी योग्य छात्र तय नियमों के तहत उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे जहां सीटें खाली हैं. यह मौका छात्रों के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि डेडलाइन बढ़ने से उन्हें एप्लीकेशन और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.
छात्रों को मिलेगी राहत
उच्च शिक्षा विभाग का यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है. इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जो दस्तावेजों की कमी, आवेदन में देरी या अन्य कारणों से समय पर कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए थे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित कॉलेज और दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी की जांच करने के बाद 31 अगस्त की समय-सीमा का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने फॉर्म जमा करें. खाली सीटों पर दाखिला सीटों की उपलब्धता के आधार पर होगा.
अतिथि व्याख्याता भर्ती का रास्ता साफ
उधर, छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में गेस्ट लेक्चरर्स की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. उच्च शिक्षा विभाग ने 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए भर्ती से जुड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जरूरत के हिसाब से गेस्ट लेक्चरर्स नियुक्त किए जाएंगे. इसके अलावा प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद भी भरे जाएंगे. उम्मीद है कि इस भर्ती प्रक्रिया से उन संस्थानों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से टीचिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं. इससे क्लास बेहतर ढंग से चल पाएंगी और स्टूडेंट्स की पढ़ाई में होने वाली रुकावटों को कम करने में मदद मिलेगी.
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