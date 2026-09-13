कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए? छत्तीसगढ़ में बढ़ी तारीख, जानें अब कब तक मिलेगा मौका

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छत्तीसगढ़ में कॉलेजों में दाखिले से वंचित विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है. अगर आपने अभी तक कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, तो आपके पास एक और मौका है. सरकार ने एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है. अब आप 19 सितंबर 2026 तक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. पहले ये तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन कई सीटें खाली रह गई थीं और बहुत से छात्र रह गए थे, इसलिए सरकार ने तारीख बढ़ा दी है. खाली सीटों पर अब साफ तरीके से एडमिशन दिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ में कॉलेज एडमिशन की तारीख बढ़ी
डेडलाइन बढ़ाने से उन छात्रों को फायदा होगा जो अलग-अलग वजहों से एडमिशन नहीं ले पाए थे. अब छात्र कॉलेजों में बची हुई खाली सीटों के लिए 19 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं. पहले शासन ने कॉलेज में एडमिशन के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी. कई सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थीं. ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों के सैकड़ों छात्र कागजी कार्रवाई, रिजल्ट में बदलाव या निजी वजहों से एडमिशन की डेडलाइन चूक गए थे. इन छात्रों का एक साल बर्बाद होने का खतरा था, इसीलिए एडमिशन की समय-सीमा बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही थी.
खाली सीटों पर 19 सितंबर तक दाखिला
शासन ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि एडमिशन के तीन राउंड के बाद भी कई कॉलेजों में 46.83% सीटें खाली रह गई थीं. जनरल काउंसलिंग और तीन राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थीं. जब 31 जुलाई तक सीटें नहीं भरीं, तो समय-सीमा बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई. इसके बाद एडमिशन के लिए 31 अगस्त को आखिरी तारीख तय करते हुए एक आदेश जारी किया गया. फिर भी जब आधी सीटें खाली रह गईं तो 11 सितंबर को जारी एक नए आदेश में 19 सितंबर तक एडमिशन का आखिरी मौका दिया गया है. शासन ने साफ कहा है कि एडमिशन का यह लास्ट मौका है.
सिर्फ चार दिन का टाइम
ध्यान देने वाली बात ये है कि छुट्टियां भी पड़ रही हैं. 13 सितंबर को रविवार है, इसलिए कॉलेज बंद रहेगा. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है. 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी है. मतलब 19 सितंबर तक सिर्फ 3 दिन कॉलेज बंद रहेंगे. इसलिए छात्रों के पास एडमिशन का काम पूरा करने के लिए सिर्फ 4 दिन बचेंगे- 15, 16, 18 और 19 सितंबर. इन्हीं 4 दिनों में आपको कागज चेक कराना, लिस्ट देखना और फीस जमा करना होगा.
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