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छत्तीसगढ़ में सस्ता हुआ LPG सिलिंडर, 175 रुपये तक घटे दाम, जानिए आपके शहर का क्या है नया रेट

LPG Cylinder Price Cut: जुलाई महीने के शुरुआत में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेडर के दाम में 175 रुपए की कटौती की गई है. वहीं घरेलू 14.2 किलो गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जानिए आपके शहर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का नया रेट क्या है?

Written ByPooja
Published: Jul 01, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:27 AM IST
छत्तीसगढ़ में सस्ता हुआ LPG सिलिंडर, 175 रुपये तक घटे दाम, जानिए आपके शहर का क्या है नया रेट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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