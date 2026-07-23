/कांग्रेस-BJP प्रदर्शन में बवाल, 12 नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज, कांच की बोतल और जूते फेंकने का आरोप

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कांग्रेस भवन के घेराव के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. इस हिंसक घटना के सिलसिले में खम्हारडीह पुलिस स्टेशन में 12 कांग्रेस नेताओं और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर कांच की बोतलें, पत्थर, लकड़ी के टुकड़े और जूते फेंके गए, जिससे एक सब-इंस्पेक्टर और एक महिला कॉन्स्टेबल समेत कुल 16 पुलिसकर्मी घायल हो गए.
12 नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज
एफआईआर में कांग्रेस नेताओं सुनील कुकरेजा, विनोद तिवारी, सकलेन कामदार, आकाश तिवारी, अजीत कुकरेजा, हनी बग्गा, शांतनु झा, गावेश साहू, खुबी डहरिया, सागर दुल्हानी, अजीज भिंसरा और अमित तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं. इनके खिलाफ खम्हारडीह थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 132, 191 और 221 के तहत अपराध दर्ज दिए गए.
कांच की बोतल और जूते फेंकने का आरोप
पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर, कांच की बोतलें, लकड़ी के टुकड़े और जूते फेंके, जिससे 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए. घटना स्थल के वीडियो फुटेज, CCTV रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है. अगर जांच के दौरान किसी और व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उनके नाम भी FIR में जोड़े जाएंगे. इस मामले की विस्तृत जांच चल रही है और पुलिस सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर के घेराव के जवाब में BJP ने रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का घेराव करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए खम्हारडीह पुलिस स्टेशन, पुलिस रिज़र्व लाइन्स और दूसरे स्टेशनों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था. FIR के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय से बैरिकेड्स की ओर बढ़ने लगे. पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे.
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