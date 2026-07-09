/कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल कोर्ट में होंगे पेश, पूछताछ के लिए EOW मांगेगी रिमांड, शराब...कस्टम मिलिंग घोटाले में हैं आरोपी

राज्य चुनें
Chhattisgarh Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित 540 करोड़ के कोयला लेवी घोटाले के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) EOW ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया किया है. रामगोपाल अग्रवाल पिछले तीन सालों से फरार थे. आज ACB-EOW की टीम जल्द ही रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश करेगी. इस मामले में उनसे गहन पूछताछ करने के लिए कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग करेगी.
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी का मानना है कि रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ के दौरान घोटाले से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं. इसलिए ACB-EOW कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग करेगी. रामगोपाल अग्रवाल पर राज्य के हाई-प्रोफाइल 540 करोड़ के कोल लेवी घोटाले में शामिल होने का आरोप है. वह करीब तीन साल से फरार चल रहे थे. उनकी गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी अब मामले की बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है.
रामगोपाल अग्रवाल ने बुधवार को किया सरेंडर
सूत्रों के मुताबिक, कस्टम मिलिंग मामले में पूछताछ के लिए नोटिस मिलने के बाद वे EOW दफ्तर पहुंचे. मंगलवार को जांच एजेंसी ने उनके बेटे वैभव अग्रवाल से भी कई घंटों तक पूछताछ की थी. जिसके बाद रामगोपाल अग्रवाल ने बुधवार को EOW दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया था. तीन बड़े आर्थिक मामले कस्टम मिलिंग, कोयला लेवी और शराब घोटाले की जांच के दौरान रामगोपाल अग्रवाल का नाम सामने आया है. इन मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रहे हैं.
बीजेपी ने साधा निशाना
इस मामले में BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि, रामगोपाल अग्रवाल वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं. अन्य बातें एजेंसियों के जांच का विषय है. सत्ता से लेकर विपक्ष तक कांग्रेस पार्टी पाप के पैसों पर चल रही है. कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रंग दे रही है. कांग्रेस सोच में है कि रामगोपाल अग्रवाल कहीं सच बात ना उगल दें. घोटाले का मास्टर माइंड बड़े पदाधिकारी है.
महादेव सट्टा एप मामले में बोले अजय चंद्राकर
बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई ने चार्जशीट पेश किया है. इस मामले में अजय चंद्राकर ने कहा कि, सरकार ने सौरभ चंद्राकर, गोल्डी ब्रार जैसे लोगों पर तेजी से कार्रवाई की है. केंद्र सरकार इस मामले में अभूतपूर्व कार्रवाई कर रही है. बृजमोहन अग्रवाल के वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा राजधानी में ट्रैफिक, सड़क दुर्घटना, पेयजल जैसी समस्या ज्वलंत विषय है. 5 साल में जितनी बड़ी योजनाएं आई सब कांग्रेस नेताओं की पाकेटमनी की तरह उपयोग हुई हैं. सभी विषय मंत्रियों और सांसदों के संज्ञान में है. विधानसभा में भी ऐसे विषयों को हम उठाने का काम करते हैं..
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट