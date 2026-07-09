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कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल कोर्ट में होंगे पेश, पूछताछ के लिए EOW मांगेगी रिमांड, शराब...कस्टम मिलिंग घोटाले में हैं आरोपी

Chhattisgarh Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ के 549 करोड़ रुपए के कोयला लेवी घोटाले में EOW ने तीन साल से फरार कांग्रेस के नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश करेगी. कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी.

Written ByPooja
Published: Jul 09, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:49 PM IST
कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल कोर्ट में होंगे पेश, पूछताछ के लिए EOW मांगेगी रिमांड, शराब...कस्टम मिलिंग घोटाले में हैं आरोपी

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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