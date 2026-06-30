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बिजली उपभोक्ताओं को CM साय का तोहफा, 3 महीने और बढ़ाई गई इस योजना की अवधि, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

CM Electricity Bill Payment Settlement Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए यह फैसला लिया गया है.

Written ByPooja
Published: Jun 30, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:00 AM IST
बिजली उपभोक्ताओं को CM साय का तोहफा, 3 महीने और बढ़ाई गई इस योजना की अवधि, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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