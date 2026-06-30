बिजली उपभोक्ताओं को CM साय का तोहफा, 3 महीने और बढ़ाई गई इस योजना की अवधि, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियों में किया गया शामिल

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के दायरे में उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियों को शामिल किया गया है. इनमें 31 मार्च 2023 तक निष्क्रिय हो चुके बिजली कनेक्शन, सक्रिय सिंगल-लाइट कनेक्शन वाले उपभोक्ता, और सक्रिय गैर-सरकारी घरेलू व गैर-सरकारी कृषि उपभोक्ता शामिल हैं. इस स्कीम के तहत सरकार बकाया बिजली बिलों के भुगतान को आसान बनाने के लिए खास छूट दे रही है. योग्य ग्राहकों को सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि मूल बकाया राशि पर 75 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान किया गया है. इससे उन ग्राहकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे.