/दुकान-उद्योग खोलने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सेल्फ सर्टिफिकेशन से तुरंत मिलेगी मंजूरी! छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित

छत्तीसगढ़ में नया उद्योग लगाना हो या छोटी दुकान खोलनी हो, अब यह बेहद आसान और झंझटमुक्त होने जा रहा है. राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने लालफीताशाही पर कड़ा प्रहार करते हुए विधानसभा से ऐतिहासिक 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' पारित कर दिया है. इस नए कानून के लागू होते ही छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां कारोबार शुरू करने के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबुओं के चक्कर काटने की मजबूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. अब छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को सरकारी दफ्तरों से मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वे 'सेल्फ सर्टिफिकेशन' (स्व-घोषणा) के जरिए तुरंत अपना काम शुरू कर सकेंगे.