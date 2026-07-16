Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /दुकान-उद्योग खोलने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सेल्फ सर्टिफिकेशन से तुरंत मिलेगी मंजूरी! छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित

दुकान-उद्योग खोलने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सेल्फ सर्टिफिकेशन से तुरंत मिलेगी मंजूरी! छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 पारित हो गया है और छत्तसीगढ़ जोखिम आधारित बिजनेस परमिशन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा. अब छोटे कारोबारों को आसान मंजूरी मिलेगी. इसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल जैसी सुविधाएं, हर साल लाइसेंस नवीनीकरण से राहत मिलेगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 16, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:53 PM IST
दुकान-उद्योग खोलने के लिए नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, सेल्फ सर्टिफिकेशन से तुरंत मिलेगी मंजूरी! छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम पारित

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में पुरी जैसा नजारा, 15 दिन बीमार रहने के बाद भक्तों का हाल जानने निकले जगन्नाथ
Jagannath Rath Yatra 202659 min ago
2
sidhi District Hospital2 hrs ago
3
Datia By Election2 hrs ago
4
Ratlam Crime News5:11 AM IST
5
bhopal crime news4:21 AM IST