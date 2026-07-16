/महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से ED की पूछताछ, प्रमोशन और टेलीग्राम चैनल संचालन के आरोप

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Mahadev Online Betting App Case: करोड़ों रुपये के बहुचर्चित 'महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप' मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को बिग बॉस फेम और मशहूर टीवी होस्ट शेफाली बग्गा को रायपुर स्थित ज़ोनल ऑफिस में तलब कर घंटों पूछताछ की. जांच से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक, शेफाली बग्गा पर न केवल अवैध विदेशी सट्टा ऐप्स के सीधे प्रमोशन और खिलाड़ियों को सट्टेबाजी के 'टिप्स' देने का आरोप है, बल्कि वह खुद एक टेलीग्राम चैनल भी संचालित कर रही थीं, जिसके जरिए अवैध सट्टेबाजी के नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा था.
जांच से जुड़े अधिकारियों ने ANI को बताया कि शेफाली बग्गा इस सिंडिकेट के मुख्य हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर की बेहद करीबी सहयोगी बताई जा रही हैं. ठक्कर ही दुबई और लंदन जैसे विदेशी शहरों से संचालित होने वाले इस पूरे सट्टा साम्राज्य के वित्तीय लेन-देन और हवाला नेटवर्क को संभालता है. ईडी को इस सांठगांठ से जुड़े कई पुख्ता डिजिटल सबूत और प्रमोशनल दस्तावेज मिले हैं. करीब 450 करोड़ रुपये प्रति माह की अवैध कमाई करने वाले इस महा-घोटाले में अब तक करीब 3,800 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. ऐसे में शेफाली बग्गा से हुई यह पूछताछ न केवल इस हवाला नेटवर्क की नई कड़ियों का पर्दाफाश कर सकती है, बल्कि मनोरंजन जगत से जुड़े अन्य कई बड़े चेहरों की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है.
शेफाली बग्गा पर खिलाड़ियों को टिप्स देने के आरोप
अधिकारियों ने कहा कि शेफीली बग्गा उन बेटिंग ऐप्स का 'चेहरा' भी बन गई हैं, जो दुबई और लंदन जैसे विदेशी शहरों से चलाए जा रहे हैं. इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि ऐसे सबूत और प्रमोशनल पेज मिले हैं, जिनमें शेफाली बग्गा न केवल बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रही हैं, बल्कि खिलाड़ियों को टिप्स भी दे रही हैं. अधिकारियों ने कहा कि ठक्कर 'महादेव ऑनलाइन बुक' के मुख्य हवाला ऑपरेटर हैं और इससे जुड़े सभी लेन-देन का प्रबंधन करता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि बग्गा अपना टेलीग्राम चैनल चलाती हैं, जहां अवैध बेटिंग से जुड़े प्रमोशन और टिप्स देने का काम होता है.
'महादेव ऑनलाइन बुक' और 'स्काईएक्सचेंज' के अवैध बेटिंग ऑपरेशन्स के मामले में एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में EBIX इंक के चेयरमैन विकास गर्ग को गिरफ्तार किया और उनकी, उनके परिवार के सदस्यों की और उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अटैच (कुर्क) किया. एजेंसी ने अब तक इस मामले में लगभग 3,800 करोड़ रुपये तक की चल और अचल संपत्ति को अटैच, ज़ब्त और फ्रीज़ किया है.
ईडी कर रही महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस की जांच
ED ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज FIR और आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के ऑपरेटरों, प्रमोटरों और सहयोगियों के खिलाफ दर्ज अन्य FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. इन FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे. ED ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि बेटिंग सिंडिकेट विदेश से चलाए जा रहे फ्रैंचाइज़ी-आधारित 'पैनल' नेटवर्क के माध्यम से काम करता है और अवैध बेटिंग ऑपरेशन्स से हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई (proceeds of crime) कर रहा था.
ED ने आगे कहा कि 'महादेव ऑनलाइन बुक' और 'स्काईएक्सचेंज' के अवैध बेटिंग ऑपरेशन्स से हुई अवैध कमाई को 'शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के जाल और अन्य लेयर्ड ट्रांजेक्शन के जरिए कैश के बदले 'अकोमोडेशन एंट्रीज़' के मल्टी-लेयर्ड स्ट्रक्चर के माध्यम से लॉन्डर किया गया था, ताकि अवैध धन को वैध धन के रूप में दिखाया जा सके. इससे पहले इस मामले में ED ने कहा कि सात प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं और रायपुर की स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (जिसमें सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी शामिल हैं) दायर की गई हैं. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है.