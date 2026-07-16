/महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से ED की पूछताछ, प्रमोशन और टेलीग्राम चैनल संचालन के आरोप

जांच से जुड़े अधिकारियों ने ANI को बताया कि शेफाली बग्गा इस सिंडिकेट के मुख्य हवाला ऑपरेटर खंजन जगदीश कुमार ठक्कर की बेहद करीबी सहयोगी बताई जा रही हैं. ठक्कर ही दुबई और लंदन जैसे विदेशी शहरों से संचालित होने वाले इस पूरे सट्टा साम्राज्य के वित्तीय लेन-देन और हवाला नेटवर्क को संभालता है. ईडी को इस सांठगांठ से जुड़े कई पुख्ता डिजिटल सबूत और प्रमोशनल दस्तावेज मिले हैं. करीब 450 करोड़ रुपये प्रति माह की अवैध कमाई करने वाले इस महा-घोटाले में अब तक करीब 3,800 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. ऐसे में शेफाली बग्गा से हुई यह पूछताछ न केवल इस हवाला नेटवर्क की नई कड़ियों का पर्दाफाश कर सकती है, बल्कि मनोरंजन जगत से जुड़े अन्य कई बड़े चेहरों की मुश्किलें भी बढ़ा सकती है.