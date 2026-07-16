Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /रायपुर
  • /महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से ED की पूछताछ, प्रमोशन और टेलीग्राम चैनल संचालन के आरोप

महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से ED की पूछताछ, प्रमोशन और टेलीग्राम चैनल संचालन के आरोप

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच तेज कर दी है और इसको लेकर टीवी होस्ट और बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से रायपुर ऑफिस में पूछताछ की है. सूत्रों की मानें तो शेफाल बग्गा पर बेटिंग ऐप प्रमोशन और टेलीग्राम चैनल संचालन के आरोप है.

Written ByRajesh Nishad
Published: Jul 16, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:46 PM IST
महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा से ED की पूछताछ, प्रमोशन और टेलीग्राम चैनल संचालन के आरोप

About the Author

Rajesh Nishad

Rajesh Nishad

राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP के किसानों की चमकेगी किस्मत! बिना पंप खेतों तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी
Mohan Yadav12 min ago
2
narottam mishra3 hrs ago
3
Mohan Yadav3 hrs ago
4
Jagannath Rath Yatra 202610:26 AM IST
5
sidhi District Hospital8:46 AM IST