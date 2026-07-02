धान छोड़ें, दलहन-तिलहन बोएं और पाएं ₹15000! अल-नीनो के संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

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छत्तीसगढ़ के करीब सभी जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है. लेकिन, इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से 60 फीसदी कम बारिश हुई है. अल-नीनो (El Nino) के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. चालू खरीफ सीजन में कम बारिश की आशंका और सूखे के संकट से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने 'फसल परिवर्तन योजना' को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत कम पानी वाले क्षेत्रों में पारंपरिक धान की खेती छोड़कर दलहन (दालें) और तिलहन (तेल वाली फसलें) बोने वाले किसानों को सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि देगी.
सरकार को अंदेशा है कि अल-नीनो के असर से इस साल प्रदेश में धान का रकबा करीब 50 हजार हेक्टेयर तक घट सकता है, जिसकी भरपाई और किसानों के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए सरकार इस पूरी योजना पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.
छत्तीसगढ़ में अल-नीनो का साया
कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन का कुल अनुमानित रकबा 48.65 लाख हेक्टेयर तय किया गया है। इसमें से अमूमन बड़े हिस्से यानी करीब 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई का लक्ष्य रहता है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों द्वारा मानसून पर अल-नीनो के विपरीत प्रभाव की चेतावनी के बाद सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। कम बारिश की स्थिति में धान की फसल बर्बाद न हो, इसीलिए सरकार ने समय रहते सुरक्षित कदम उठाते हुए कम से कम 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
धान छोड़ें, दलहन-तिलहन बोएं और पाएं ₹15000!
राज्य सरकार की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों के किसानों को सुरक्षा कवच देना है जहां सिंचाई के साधन सीमित हैं या जो पूरी तरह मानसूनी बारिश पर निर्भर हैं. यदि कोई किसान अपने खेत में धान के बदले अरहर, मूंग, उड़द जैसी दलहन या सोयाबीन, मूंगफली और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों का चयन करता है, तो उसे प्रति एकड़ 15,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी (प्रोत्साहन राशि) दी जाएगी। इस योजना को धरातल पर उतारने और किसानों को फौरी राहत देने के लिए कृषि विभाग ने करीब 200 करोड़ रुपये का विशेष बजट आवंटित किया है.
किसे और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार ने साफ किया है कि इस प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी. योजना का सीधा लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ सरकार के आधिकारिक एकीकृत किसान पोर्टल (Unified Farmer Portal) पर पंजीकृत हैं. इसके अलावा जिन्होंने अपने चिन्हित कम पानी वाले रकबे में धान की जगह दलहन या तिलहन फसलों की बुआई का सत्यापन (Girdawari) कराया है. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी.
खेत से लेकर बाजार तक रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि धान की तुलना में दलहन और तिलहन फसलों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में अल-नीनो के कारण अगर बारिश की खेंच (ड्रेनेज) लंबी भी खींचती है, तो भी ये फसलें खेतों में टिकी रहेंगी। इसके अलावा, बाजार में दालों और तिलहन के भाव अमूमन धान से बेहतर या स्थिर रहते हैं, जिससे किसानों को 'प्रीमियम वैल्यू' भी मिलेगी। सरकार इस कदम के जरिए न सिर्फ पानी की बचत कर रही है, बल्कि संकट के समय में किसानों की आय को भी सुरक्षित कर रही है.