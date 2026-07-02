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धान छोड़ें, दलहन-तिलहन बोएं और पाएं ₹15000! अल-नीनो के संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

अल-नीनो के असर से छत्तीसगढ़ में धान का रकबा करीब 50 हजार हेक्टेयर तक घट सकता है और इस बीच सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. प्रदेश में धान का रकबा धान की जगह दलहन-तिलहन बोने पर किसानों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी.

Written ByRajesh Nishad
Published: Jul 02, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:02 PM IST
धान छोड़ें, दलहन-तिलहन बोएं और पाएं ₹15000! अल-नीनो के संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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