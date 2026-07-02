धान छोड़ें, दलहन-तिलहन बोएं और पाएं ₹15000! अल-नीनो के संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

छत्तीसगढ़ के करीब सभी जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है. लेकिन, इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में सामान्य से 60 फीसदी कम बारिश हुई है. अल-नीनो (El Nino) के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है. चालू खरीफ सीजन में कम बारिश की आशंका और सूखे के संकट से किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने 'फसल परिवर्तन योजना' को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत कम पानी वाले क्षेत्रों में पारंपरिक धान की खेती छोड़कर दलहन (दालें) और तिलहन (तेल वाली फसलें) बोने वाले किसानों को सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि देगी.