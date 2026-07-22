/कोल लेवी के बाद अब आबकारी घोटाले में बढ़ी कांग्रेस नेता की मुश्किलें, EOW ने किया गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर

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Congress Leader Arrested: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने कार्रवाई करते हुआ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है. कोल लेवी घोटाले में मिली पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया.
सुनवाई के दौरान अदालत ने EOW को रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ के लिए 25 जुलाई तक की रिमांड मंजूर कर दी. जांच एजेंसी के अनुसार आबकारी घोटाले से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और मामले के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी जुटाने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं.
25 जुलाई तक रिमांड मंजूर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोल लेवी स्कैम मामले में मिली 14 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद रामगोपाल अग्रवाल को स्पेशल ACB-EOW कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान EOW ने एक्साइज स्कैम के सिलसिले में उनसे पूछताछ करने के लिए पांच दिन की पुलिस रिमांड की मांग की. हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने EOW को तीन दिन की पुलिस रिमांड दे दी. अब जांच एजेंसी एक्साइज स्कैम से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर 25 जुलाई तक उनसे पूछताछ करेगी.
रामगोपाल अग्रवाल से की जाएगी पूछताछ
EOW का कहना है कि आबकारी घोटाले की जांच के कई अहम पहलुओं की अभी जांच होनी बाकी है. एजेंसी को शक है कि इस मामले में कई स्तरों पर पैसों का लेन-देन हुआ है और इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ करना जरूरी है. जांच अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के दौरान वित्तीय दस्तावेजों, संपर्कों और दूसरी जरूरी जानकारियों की भी जांच-पड़ताल की जाएगी. एजेंसी का मानना है कि इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं.
3,200 करोड़ के अवैध लेन-देन का आरोप
जांच एजेंसियों के अनुसार इस घोटाले में 2019 से 2022 के बीच शराब की बिक्री और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियां शामिल हैं, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ और अवैध कमाई हुई. इसमें लगभग 3,200 करोड़ के अवैध लेन-देन के आरोप हैं. इसके अलावा कोयला लेवी मामले में लगभग 540 करोड़ की कथित अवैध वसूली और कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन मामले में 127 करोड़ की कथित गड़बड़ियों की भी जांच चल रही है.
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