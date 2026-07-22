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कोल लेवी के बाद अब आबकारी घोटाले में बढ़ी कांग्रेस नेता की मुश्किलें, EOW ने किया गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर

Congress Leader Arrested: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित आबकारी घोटाले में EOW ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार किया है. विशेष अदालत ने पूछताछ के लिए उन्हें 25 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया है.

Written ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:47 PM IST
कोल लेवी के बाद अब आबकारी घोटाले में बढ़ी कांग्रेस नेता की मुश्किलें, EOW ने किया गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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