/Explainer: झीरम घाटी कांड में 13 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला...10 आरोपी दोषी करार; जानिए इस फैसले के कानूनी मायने, जांच से फैसले तक क्या-क्या हुआ

13 साल पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुआ नक्सली हमला देश के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहारों में गिना जाता है. इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोगों की मौत हुई थी. अब 13 साल बाद NIA (National Investigation Agency) की विशेष अदालत ने मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया है. लेकिन अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक सवाल फिर से उठ रहे हैं. कांग्रेस इसे अधूरा न्याय बता रही है और राजनीतिक षडयंत्र के एंगल से जांच नहीं होने का आरोप लगा रही है. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. ऐसे में 13 साल पुराने इस मामले में आखिर जांच से लेकर अदालत के फैसले तक क्या-क्या हुआ. जानिए इस फैसले के कानूनी मायने क्या हैं?