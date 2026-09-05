/Explainer: झीरम घाटी कांड में 13 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला...10 आरोपी दोषी करार; जानिए इस फैसले के कानूनी मायने, जांच से फैसले तक क्या-क्या हुआ

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13 साल पहले 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में हुआ नक्सली हमला देश के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहारों में गिना जाता है. इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोगों की मौत हुई थी. अब 13 साल बाद NIA (National Investigation Agency) की विशेष अदालत ने मामले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया है. लेकिन अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक सवाल फिर से उठ रहे हैं. कांग्रेस इसे अधूरा न्याय बता रही है और राजनीतिक षडयंत्र के एंगल से जांच नहीं होने का आरोप लगा रही है. वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. ऐसे में 13 साल पुराने इस मामले में आखिर जांच से लेकर अदालत के फैसले तक क्या-क्या हुआ. जानिए इस फैसले के कानूनी मायने क्या हैं?
25 मई 2013 को क्या हुआ था?
25 मई 2013 को कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी. परिवर्तन यात्रा में शामिल सभी नेता सुकमा से जगदलपुर लौट रहे थे. जब काफिला बस्तर की झीरम घाटी पहुंचा, तो पहले से ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उस पर हमला कर दिया. जानकारी के अनुसार इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई. यह घटना छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े राजनीतिक हमलों में से एक बन गई. इस हमले में कई जाने-माने लोगों की जान गई, जिनमें नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा और विद्या चरण शुक्ल शामिल थे. महेंद्र कर्मा (जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था) को नक्सली लंबे समय से अपना मुख्य दुश्मन मानते थे.
जांच कैसे आगे बढ़ी?
हमले के बाद शुरुआती जांच बस्तर पुलिस ने की थी. इसके बाद 27 मई 2013 को केंद्र सरकार ने जांच NIA को सौंप दी. जांच को आगे बढ़ाते हुए NIA ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की. NIA ने पहली चार्जशीट सितंबर 2014 में और सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2015 में दाखिल की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, NIA ने 2015 में लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज किए थे.
कितने आरोपियों पर मुकदमा चला?
इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चला. हालांकि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद बाकी 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही. लगभग 13 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद, अदालत ने जगदलपुर सेंट्रल जेल में बंद सभी 10 लोगों को दोषी ठहराया है.
13 साल बाद कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
5 सितंबर 2026 को स्पेशल NIA कोर्ट ने इस मामले में बचे हुए सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया. ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों और सरकारी पक्ष की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को अपराध के लिए जिम्मेदार माना. झीरम घाटी मामले में लंबे समय तक सुनवाई चली. लगभग 294 सुनवाइयों के बाद अदालत ने 5 सितंबर 2026 को मामले के 10 आरोपियों को दोषी ठहराया. लेकिन यहां एक अहम कानूनी अंतर समझना जरूरी है. कोर्ट का दोषी करार देना दोषसिद्धि (conviction) है, जबकि सजा की अवधि तय करना अगला चरण है. इस मामले में सजा कितनी होगी, इसका फैसला 16 सितंबर को होना है.
जानिए इस फैसले के कानूनी मायने क्या हैं?
झीरम घाटी मामले में 13 साल तक चले ट्रायल के बाद NIA की स्पेशल कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है. लगभग 294 सुनवाई और 101 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आया यह फैसला आरोपियों की आपराधिक जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अहम कदम है. हालांकि, अभी सजा तय नहीं हुई है. कोर्ट 16 सितंबर को सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी. इसके अलावा चूंकि दोषी ठहराए गए लोग स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, इसलिए कानूनी नजरिए से इस मामले को अभी पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता.
राजनीतिक विवाद क्यों खड़ा हुआ?
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं. PCC चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि झीरम घटना सिर्फ एक नक्सली हमला नहीं थी, बल्कि इसमें एक राजनीतिक साजिश और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक भी शामिल था. कांग्रेस सवाल उठाती है कि क्या इतने बड़े हमले के लिए सिर्फ इन दस लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इस बीच BJP ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है. झीरम घटना एक बार फिर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है.
NIA की जांच को लेकर पहले भी सवाल उठाए गए थे
झीरम घटना की जांच को लेकर पहले भी राजनीतिक विवाद हो चुका है. 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई. इसके बाद, इस जांच को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया और हाई कोर्ट के दखल के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाई. कांग्रेस ने बार-बार आरोप लगाया है कि हमले के पीछे की बड़ी राजनीतिक साजिश की जांच ठीक से नहीं हुई. इस बीच NIA की जांच और अदालती कार्रवाई अपनी अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत चलती रही.
इसके बाद क्या होगा?
अब सबकी नजरें 16 सितंबर पर टिकी हैं, जब कोर्ट दोषी ठहराए गए 10 आरोपियों की सजा का ऐलान करेगा. इसके बाद दोषियों के पास फैसले और सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का कानूनी विकल्प होगा.
झीरम घटना की पूरी टाइमलाइन
25 मई 2013: झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सली हमला.
27 मई 2013: केंद्र सरकार ने मामले की जांच NIA को सौंपी.
2014: NIA ने मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की.
2015: NIA ने लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की.
2018 के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने SIT जांच शुरू कराई.
2026: लंबी सुनवाई के बाद, 10 आरोपियों के खिलाफ अदालती कार्यवाही पूरी हुई.
5 सितंबर 2026: NIA की विशेष अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया.
16 सितंबर 2026: दोषियों को सजा सुनाए जाने का फैसला आना है.
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