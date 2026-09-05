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Explainer: झीरम घाटी कांड में 13 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला...10 आरोपी दोषी करार; जानिए इस फैसले के कानूनी मायने, जांच से फैसले तक क्या-क्या हुआ

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नक्सली हमले के 13 साल बाद NIA की विशेष अदालत ने मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. 25 मई 2013 को हुए इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोगों की मौत हुई थी.

Written ByPooja
Published: Sep 05, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:42 PM IST
Explainer: झीरम घाटी कांड में 13 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला...10 आरोपी दोषी करार; जानिए इस फैसले के कानूनी मायने, जांच से फैसले तक क्या-क्या हुआ
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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