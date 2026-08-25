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Explainer: एंडोस्कोपी कैमरे से बिना लिफाफा खोले कैसे हुआ पेपर लीक! छत्तीसगढ़ में हाइटेक नकल गिरोह का खुलासा, जानिए कैसे बेनकाब हुआ ये पूरा रैकेट

IGKV Paper Leak: छत्तीसगढ़ में हाईटेक तरीके से पेपर लीक करने का मामला सामने आया है. एंडोस्कोपी कैमरे की मदद से बिना लिफाफा खोले सीलबंद प्रश्न पत्र के सवाल रिकॉर्ड किए गए और उन्हें छात्रों तक पहुंचाया गया. इस मामले में प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जानिए कैसे पेपर लीक हुआ और कैसे पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर इस रैकेट का पर्दाफाश किया?

Written ByPooja
Published: Aug 25, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:47 PM IST
Explainer: एंडोस्कोपी कैमरे से बिना लिफाफा खोले कैसे हुआ पेपर लीक! छत्तीसगढ़ में हाइटेक नकल गिरोह का खुलासा, जानिए कैसे बेनकाब हुआ ये पूरा रैकेट
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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