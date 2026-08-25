/Explainer: एंडोस्कोपी कैमरे से बिना लिफाफा खोले कैसे हुआ पेपर लीक! छत्तीसगढ़ में हाइटेक नकल गिरोह का खुलासा, जानिए कैसे बेनकाब हुआ ये पूरा रैकेट

एंडोस्कोपी कैमरे से कैसे निकाला गया पेपर?

यह पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू है. पुलिस की जांच के अनुसार दुर्ग के भारती एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया ने 17 अगस्त को सीलबंद प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय से लिया. आरोप है कि इसे अपने कॉलेज में जमा करने के बजाय, वे प्रश्न पत्र को घर ले गए. इसके बाद प्रोफेसर ने लगभग 2,500 की कीमत वाला एक छोटा एंडोस्कोपी कैमरा खरीदा. जांच एजेंसियों का कहना है कि सुई या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करके प्रश्न पत्र के पैकेट में एक छोटा सा छेद किया गया. जिसके बाद प्रश्न को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे को इसी छेद से अंदर डाला गया. जांच से पता चलता है कि कैमरे का इस्तेमाल करके लगभग 15 प्रश्न रिकॉर्ड किए गए थे. दूसरे शब्दों में कहे तो, पैकेट से प्रश्न पत्र को बाहर निकाले बिना ही उसके प्रश्न को देख लिया गया. इसी वजह से इस मामले को आम पेपर लीक को दूसके मामलों से अलग नजरिए से देखा जा रहा है.