/Explainer: एंडोस्कोपी कैमरे से बिना लिफाफा खोले कैसे हुआ पेपर लीक! छत्तीसगढ़ में हाइटेक नकल गिरोह का खुलासा, जानिए कैसे बेनकाब हुआ ये पूरा रैकेट

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IGKV Paper Leak: पेपर लीक की खबरें कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में सामने आया मामला परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा पर एक अलग तरह का सवाल खड़ा करता है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) में B.Sc. एग्रीकल्चर के सेकंड ईयर की एंटोमोलॉजी परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था. पुलिस की जांच में एक ऐसा तरीका सामने आया, जिसमें एक छोटे से छेद के जरिए कैमरे का इस्तेमाल करके सीलबंद प्रश्न पत्र के सवाल रिकॉर्ड किया गया था. इस मामले में दुर्ग के भारती एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार प्रोफेसर ने प्रश्न पत्र की तस्वीरें-वीडियो लेने के लिए एंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें छात्रों के साथ शेयर किया.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 20 अगस्त 2026 को होने वाली B.Sc. एग्रीकल्चर के सेकंड ईयर की एंटोमोलॉजी (कीटशास्त्र) परीक्षा से जुड़ा है. यह परीक्षा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) से जुड़े 28 एग्रीकल्चर कॉलेजों में होनी थी और इसमें लगभग 1,200 छात्र शामिल होने वाले थे. परीक्षा शुरू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी को खबर मिली कि प्रश्न-पत्र सोशल मीडिया और WhatsApp पर लीक हो गया है. सुबह करीब 8:41 बजे, परीक्षा से जुड़े संस्थान को ईमेल के जरीए पेपर लीक की जानकारी मिली. इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी गई. जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया.
एंडोस्कोपी कैमरे से कैसे निकाला गया पेपर?
यह पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू है. पुलिस की जांच के अनुसार दुर्ग के भारती एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर योगेश सोनकेसरिया ने 17 अगस्त को सीलबंद प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय से लिया. आरोप है कि इसे अपने कॉलेज में जमा करने के बजाय, वे प्रश्न पत्र को घर ले गए. इसके बाद प्रोफेसर ने लगभग 2,500 की कीमत वाला एक छोटा एंडोस्कोपी कैमरा खरीदा. जांच एजेंसियों का कहना है कि सुई या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करके प्रश्न पत्र के पैकेट में एक छोटा सा छेद किया गया. जिसके बाद प्रश्न को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे को इसी छेद से अंदर डाला गया. जांच से पता चलता है कि कैमरे का इस्तेमाल करके लगभग 15 प्रश्न रिकॉर्ड किए गए थे. दूसरे शब्दों में कहे तो, पैकेट से प्रश्न पत्र को बाहर निकाले बिना ही उसके प्रश्न को देख लिया गया. इसी वजह से इस मामले को आम पेपर लीक को दूसके मामलों से अलग नजरिए से देखा जा रहा है.
एंडोस्कोपी कैमरा क्या होता है?
एंडोस्कोपी कैमरा एक खास मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर शरीर के अंदरूनी हिस्सों (जैसे पेट, आंतों, गले या जोड़ों) को बिना कोई बड़ा चीरा लगाए स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं. यह एक पतली और लचीली नली होती है, जिसके एंडोस्कोप कहा जाता है. इसके सिरे पर एक छोटा, हाई-डेफिनिशन (HD) कैमरा लगा होता है. इसका इस्तेमाल आम तौर पर मेडिकल जांच में शरीर के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है.
छात्रों तक कैसे पहुंचा पेपर?
पुलिस के मुताबिक, परीक्षा से पहले ही रिकॉर्ड किया गया प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंचा दिया गया था. आरोप है कि प्रोफेसर ने इसे तीन छात्रों को 11,000 में बेचा था. इसके बाद यह जानकारी दूसरे छात्रों के बीच भी फैल गई. बाद में इन छात्रों ने दूसरे छात्रों को पेपर बेच दिया. इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच छात्र भारती एग्रीकल्चर कॉलेज के हैं. जांच के दौरान, पुलिस ने प्रोफेसर के पास 11,000 नकद, मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग का सामान, केबल, मोबाइल कनेक्टर, सुइयां, एक धारदार औजार, नोटबुक और चिपकाने वाला सामान बरामद किया.
पुलिस ने 36 घंटों में पूरे नेटवर्क का किया पर्दाफाश
जैसे ही पेपर लीक होने की बात सामने आई, जांच सिर्फ प्रश्न-पत्र तक ही सीमित नहीं रही. पुलिस की साइबर टीम ने लीक हुए पेपर की बारीकी से जांच की, जिसमें स्क्रीनशॉट, फोटो और मैसेज शामिल थे और सोशल मीडिया पर इसके फैलने की टाइमलाइन का पता लगाया. शुरुआती जांच में एक ऐसे छात्र का पता चला जो पेपर को फैलाने में शामिल था. इसके बाद पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को भी ढूंढ निकाला. पुलिस का दावा है कि लगभग 36 घंटे तक चली जांच के बाद एक प्रोफेसर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया.
लिफाफा सील था, फिर भी लीक हो गया पेपर
इस घटना से सबसे अहम सवाल यह उठता है कि सीलबंद प्रश्न पत्र आरोपी प्रोफेसर तक कैसे पहुंचा और उसे सुरक्षित रूप से जमा करने का सिस्टम क्यों फेल हो गया? जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी के सिस्टम के तहत एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रोफेसरों को परीक्षा के बाद प्रश्न-पत्र इकट्ठा करने और उत्तर-पुस्तिकाएं जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. जांच में पता चला कि आरोपी ने प्रश्न-पत्र अपने कॉलेज में जमा करने के बजाय उसे अपने घर ले जाकर रख लिया. यहीं पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई. इससे यह साफ हो जाता है कि सिर्फ लिफाफे को सील कर देने से ही प्रश्न पत्र सुरक्षा नहीं मिलती. अगर कई लोगों की पहुंच प्रश्न-पत्र तक हो और उसके आने-जाने पर ठीक से नजर न रखी जाए, तो सील किया हुआ पैकेट भी जोखिम में पड़ सकता है.
परीक्षा का तरीका बदलेगा?
पेपर लीक होने के बाद, यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बदलाव शुरू कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार आगे की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र ईमेल के जरिए भेजे गए थे, जिसमें परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले OTP का इस्तेमाल करके उसे खोलने की व्यवस्था रहेगी. इस मतलब है कि अब हार्ड कॉपी के बजाय पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल के जरिए प्रश्न पत्र भेजे गए. यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि वह सुरक्षा इंतजामों को बेहतर बनाने के लिए पुलिस से सुझाव मांग रही है.
परीक्षा सिस्टम की सुरक्षा में कहां रह गई कमी?
छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का यह मामला इसलिए चर्चा में है, क्योंकि एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसमें सीलबंद प्रश्न-पत्र के अंदर की जानकारी को लिफाफे को आम तरीके से खोले बिना ही, कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया. हालांकि, इस पूरी घटना से मिलने वाली सबसे अहम सीख तकनीक में नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा-व्यवस्था में छिपी है. अगर इस प्रक्रिया में प्रश्न पत्र को सुरक्षित रूप से तैयार करने से लेकर उसे अधिकृत व्यक्ति तक पहुंचाने और परीक्षा शुरू होने तक उसे सुरक्षित रखने के दौरान एक भी कड़ी कमजोर रह जाती है, तो पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है. अब असली चुनौती सिर्फ इस रैकेट में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ने की ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि भविष्य में कोई नई तकनीक परीक्षा की सुरक्षा में मौजूद कमियों का फायदा न उठा सके.
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