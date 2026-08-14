/Explainer: कभी हाथों में थी बंदूक, अब रैंप पर बिखेर रहीं जलवा; कैसे बदल रहा बस्तर? जानिए क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का ये मॉडल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन हुआ, तो एक ऐसे दृश्य का गवाह बना जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी. जब मंच पर कोसा सिल्क और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने कदम रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. यह कोई साधारण फैशन शो नहीं था. रैंप पर वॉक कर रहीं 9 महिलाएं वे थीं, जो कभी बस्तर के घने जंगलों में हाथ में बंदूक थामे खौफ का दूसरा नाम बनी हुई थीं. लेकिन आज, वे हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौट चुकी हैं और राज्य के सबसे बड़े स्वदेशी ब्रांड का चेहरा बन चुकी हैं. आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का यह फैशन शो केवल पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की प्रेरक कहानी भी सामने लेकर आया.