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Explainer: कभी हाथों में थी बंदूक, अब रैंप पर बिखेर रहीं जलवा; कैसे बदल रहा बस्तर? जानिए क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का ये मॉडल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब रैंप पर आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने कोसा सिल्क और पारंपरिक परिधानों में कदम रखा, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इन महिलाओं का रैंप वॉक बदलते बस्तर की प्रेरक कहानी भी सामने लेकर आया.

Written BySumit Rai
Published: Aug 14, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:44 PM IST
Explainer: कभी हाथों में थी बंदूक, अब रैंप पर बिखेर रहीं जलवा; कैसे बदल रहा बस्तर? जानिए क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का ये मॉडल

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Sumit Rai

Sumit Rai

सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

सुमित राय से आप sumit2.kumar@zeemedia.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @imSumitKRai से कनेक्ट कर सकते हैं.

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