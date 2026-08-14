/Explainer: कभी हाथों में थी बंदूक, अब रैंप पर बिखेर रहीं जलवा; कैसे बदल रहा बस्तर? जानिए क्या है छत्तीसगढ़ सरकार का ये मॉडल

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन हुआ, तो एक ऐसे दृश्य का गवाह बना जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी. जब मंच पर कोसा सिल्क और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने कदम रखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. यह कोई साधारण फैशन शो नहीं था. रैंप पर वॉक कर रहीं 9 महिलाएं वे थीं, जो कभी बस्तर के घने जंगलों में हाथ में बंदूक थामे खौफ का दूसरा नाम बनी हुई थीं. लेकिन आज, वे हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौट चुकी हैं और राज्य के सबसे बड़े स्वदेशी ब्रांड का चेहरा बन चुकी हैं. आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं का यह फैशन शो केवल पारंपरिक परिधानों का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बदलते बस्तर और मुख्यधारा से जुड़कर नई जिंदगी शुरू कर रही महिलाओं की प्रेरक कहानी भी सामने लेकर आया.
आखिर छत्तीसगढ़ खासतौर पर बस्तर में यह बदलाव कैसे आया? कैसे बंदूक थामने वाले हाथ अब कोसा सिल्क बुन रहे हैं? कोसा सिल्क की क्या खासियत है, कहां पाया जाता है और यह कैसे बनता है? कोसा सिल्क को बढ़ावा देने का सरकार का क्या प्लान है? साथ ही इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने से राज्य और स्थानीय लोगों को क्या फायदे होंगे? आइए आसान भाषा में आपको बस्तर के इस नए मॉडल, कोसा सिल्क के महत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीति को समझाते हैं.
1. बंदूक से बुनकर तक: क्या है यह मानवीय बदलाव?
बस्तर के सुदूर क्षेत्रों से निकलकर पहली बार राजधानी रायपुर पहुंचीं इन महिलाओं के चेहरों पर न तो कोई झिझक थी और न ही अतीत का डर. सभी महिलाओं ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया. सालों तक जंगलों में भटकने और खौफ के साए में जीने के बाद, अब इन महिलाओं के पास अपना घर, सम्मानजनक जीवन और हुनर है. छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा से जुड़कर ये महिलाएं अब न सिर्फ अपना जीवन संवार रही हैं, बल्कि राज्य की कला को भी नई पहचान दे रही हैं.
2. सरेंडर से आगे की सोच: क्या है सरकार का पुनर्वास मॉडल?
अक्सर देखा गया है कि नक्सलियों के सरेंडर के बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके स्थायी पुनर्वास और आजीविका या रोजगार की होती है. छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति इसी कमी को पूरा कर रही है. सरेंडर करने के बाद महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देकर छोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें बुनाई, सिलाई, कताई और फैशन डिजाइनिंग का बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उन्हें समाज से अलग-थलग महसूस न होने देना और राज्य स्तरीय आयोजनों में मुख्य अतिथि/मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना उनके भीतर आत्म-सम्मान जगाता है.
3. छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क: जानिए क्या है इसकी खासियत और सरकार का प्लान?
जब आत्मसमर्पित महिलाओं ने कोसा सिल्क पहनकर रैंप वॉक किया, तो सिर्फ एक फैशन शो नहीं हुआ, बल्कि छत्तीसगढ़ के 'सिल्क कल्ट' की चमक पूरी दुनिया के सामने आई. कोसा (Kosha/Tussar Silk) छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा और कोरबा जैसे जंगलों और जनजातीय इलाकों में बहुतायत में पाया जाता है. यह रेशम एंथेरिया मायलिटा नामक रेशम के कीड़ों से बनता है, जो अर्जुन और साजा के पेड़ों की पत्तियों पर पलते हैं. इन कीड़ों द्वारा बनाए गए कोकून (Kosa Cocoon) को इकट्ठा कर, उबालकर और हाथों से धागा निकालकर बुनकर इसे कपड़े का रूप दिया जाता है. कोसा सिल्क की खासियत है कि यह कपड़ा गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में आरामदायक रहता है. अन्य सिल्क की तुलना में कोसा बहुत मजबूत, हल्का और लंबे समय तक चलने वाला होता है. कोसा सिल्क अपने प्राकृतिक सुनहरे-भूरे रंग और उबड़-खाबड़ बनावट के लिए जाना जाता है.
छत्तीसगढ़ सरकार कोसा सिल्क को 'ग्लोबल इकोसिस्टम' के रूप में विकसित कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब' का औपचारिक शुभारंभ किया है. इसके जरिए कोसा सिल्क को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जा रहा है. राज्य के बुनकरों और आत्मसमर्पित महिलाओं के लिए आधुनिक हैंडलूम प्रशिक्षण केंद्र और 'सिल्क क्लस्टर' बनाए जा रहे हैं. बस्तर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हजारों आदिवासियों और बुनकर परिवारों को स्थानीय स्तर पर ही आजीविका मिलेगी, जिससे पलायन रुकेगा. कोसा कताई और बुनाई में बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी. डायरेक्ट ब्रांडिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने पर बुनकरों को उनके हुनर का सही मूल्य मिलेगा.
4. बस्तर के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है?
रायपुर के रैंप से निकला यह संदेश बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रहा है और हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा मिल रही है. यह जंगलों में अब भी सक्रिय नक्सलियों के लिए एक सीधा संदेश है कि बंदूक छोड़ने पर सरकार और समाज उनका स्वागत हतोत्साहित करके नहीं, बल्कि नए अवसरों और सम्मान के साथ करता है. बस्तर को दशकों से नक्सली हिंसा और गोलियों की गूंज के लिए जाना जाता था, जो अब अपनी समृद्ध लोक कला, कोसा सिल्क और हस्तशिल्प के लिए नई पहचान गढ़ रहा है.
5. शांति और विकास की नई राह
रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छ्त्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रैंप वॉक करने वाली महिलाओं से आत्मीय संवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया. इन महिलाओं के रैंप पर आते ही ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इन महिलाओं ने रैंप वॉक कर यह संदेश दिया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के बाद सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत संभव है. महिलाओं की इच्छाशक्ति और सरकार का कदम यह दर्शाता है कि इच्छाशक्ति हो तो गोलियों की आवाज को हथकरघे की खटपट और तालियों की गूंज में बदला जा सकता है. रायपुर में दिखी यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि बस्तर अब केवल इतिहास की खौफनाक कहानियों में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और शांति के सुनहरे भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है.