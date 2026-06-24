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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के रायपुर ग्रामीण इलाकों में पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया गया है. पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने इंस्पेक्टर वैभव मिश्रा को रायपुर ग्रामीण के लिए पहला रिजर्व इंस्पेक्टर (RI) नियुक्त किया है. इस संबंध में जारी आदेश के तहत उन्हें रायपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) के अधीन कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
रायपुर ग्रामीण के पहले RI बने वैभव मिश्रा
वैभव मिश्रा अभी रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे. नई जिम्मेदारी के तहत वे वीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे. इसके अलावा वे विशेष कार्यक्रमों और जन-प्रतिनिधियों व वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख भी करेंगे.
कानून-व्यवस्था को धार देने की कवायद
इसके साथ ही वे रायपुर ग्रामीण इलाके में अलग-अलग ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की तैनाती, संसाधनों के मैनेजमेंट और विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे. आदेश के मुताबिक उनके काम की देखरेख असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (लाइन) नीलेश द्विवेदी करेंगे. पुलिस विभाग को उम्मीद है कि वैभव मिश्रा के अनुभव और काबिलियत से रायपुर ग्रामीण इलाके में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी.
कमिश्नर संजीव शुक्ला ने जारी किया आदेश
जारी आदेश के अनुसार रायपुर ग्रामीण इलाके में पहली बार किसी RI (रिजर्व इंस्पेक्टर) को तैनात किया गया है. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने एक RI की नियुक्ति की है और यह जिम्मेदारी वैभव मिश्रा को सौंपी है. इंस्पेक्टर वैभव मिश्रा पहले रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे. अब उन्हें रायपुर ग्रामीण इलाके में VIP और अन्य खास व्यक्तियों के दौरे के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जरूरी संसाधनों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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