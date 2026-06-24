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कानून-व्यवस्था को धार देने की कवायद, रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI पोस्टिंग, वैभव मिश्रा संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

Raipur News: रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत निरीक्षक वैभव मिश्रा को रायपुर ग्रामीण इलाके के लिए पहला रिजर्व इंस्पेक्टर (RI) नियुक्त किया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 24, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:02 AM IST
कानून-व्यवस्था को धार देने की कवायद, रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI पोस्टिंग, वैभव मिश्रा संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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