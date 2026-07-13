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हंगामेदार हो सकता है छग विधानसभा का मानसून सत्र, विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, पहले दिन तीजन बाई को दी जाएगी श्रद्धांजलि

Chhattisgarh Assembly monsoon session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. 996 सवालों और विपक्ष के संभावित अविश्वास प्रस्ताव के चलते सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं. पहले दिन दिवंगत पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

Written ByPooja
Published: Jul 13, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:30 AM IST
हंगामेदार हो सकता है छग विधानसभा का मानसून सत्र, विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, पहले दिन तीजन बाई को दी जाएगी श्रद्धांजलि

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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