/हंगामेदार हो सकता है छग विधानसभा का मानसून सत्र, विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, पहले दिन तीजन बाई को दी जाएगी श्रद्धांजलि

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Chhattisgarh Assembly monsoon session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा. पांच दिनों तक आयोजित होने वाले इस सत्र में विधानसभा स्पीकर डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में पांच बैठकें होंगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही तरफ के विधायकों ने सत्र के लिए 996 सवाल जमा किए हैं. कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है.
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन आज से शुरू हो रहा है. सदन की कार्यवाही की शुरुआत परंपरा के अनुसार निधन उल्लेश से की जाएगी. इस दौरान हाल ही में दिवंगत हुईं पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. इसके बाद सदन में प्रश्नकाल आयोजित होगा. प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे. वहीं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप भी अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे.
पहले दिन का शेड्यूस
सरकार सदन में कई अहम प्रस्ताव पेश कर सकती है
विधानसभा के मानसून सत्र के शेड्यूल के अनुसार, पहले चार दिनों के लिए प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज तय किए गए हैं. वहीं आखिरी दिन 17 जुलाई को प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज के साथ-साथ गैर-सरकारी कामकाज भी किया जाएगा. छत्तीसगढ़ सरकार सदन में कई अहम प्रस्ताव पेश कर सकती है.
हंगामेदार हो सकता है मानसून सत्र
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं. विपक्ष राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है. इसके अलावा स्कूलों में मंत्रोच्चार के मुद्दे पर भी विपक्ष सदन में सरकार पर हमला बोल सकता है.
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