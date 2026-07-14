रायपुर की सड़क पर दिखा विशालकाय अजगर, मचा हड़कंप, आधे घंटे तक बाधित रहा रास्ता

आधे घंटे तक बाधित रहा रास्ता

इस बीच वहां से गुजर रहे सतर्क लोगों ने सूझबूझ दिखाई और बिना समय बर्बाद किए, उन्होंने तुरंत वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन और वन विभाग की टीमों को स्थिति की जानकारी दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम जरूरी उपकरणों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई. सड़क के बीचों-बीच एक विशाल अजगर को पकड़े जाने के लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक थम गया और करीब आधे घंटे तक रास्ता बाधित रहा.