रायपुर की सड़क पर दिखा विशालकाय अजगर, मचा हड़कंप, आधे घंटे तक बाधित रहा रास्ता

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के देवपुरी एक्सप्रेसवे इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां शहर की व्यस्त सब्जी मंडी के पास मुख्य सड़क पर अचानक एक विशाल अजगर आ गया. शहर के बीचों-बीच इतने बड़े और भारी अजगर को रेंगते हुए देखकर राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरातफरी मच गई. लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, जिससे सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया.
ड़क पर दिखा विशालकाय अजगर
दरअसल, रायपुर में देवपुरी एक्सप्रेसवे पर सब्जी मंडी के पास उस समय अफरातफरी मच गई, जब सड़क के बीचों-बीच एक विशाल अजगर दिखाई दिया. व्यस्त सड़क पर अजगर के होने से पैदल चलने वालों और वाहन चालकों में घबराहट फैल गई, जिससे कई लोग रुक गए और वहां भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया.
आधे घंटे तक बाधित रहा रास्ता
इस बीच वहां से गुजर रहे सतर्क लोगों ने सूझबूझ दिखाई और बिना समय बर्बाद किए, उन्होंने तुरंत वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन और वन विभाग की टीमों को स्थिति की जानकारी दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम जरूरी उपकरणों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई. सड़क के बीचों-बीच एक विशाल अजगर को पकड़े जाने के लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक थम गया और करीब आधे घंटे तक रास्ता बाधित रहा.
सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा अजगर
काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया. इसके बाद उसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर एक सुरक्षित प्राकृतिक आवास (जंगल) में छोड़ दिया गया. लगभग आधे घंटे की कड़ी मेहनत वाले इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, प्रशासन ने सड़क खाली कराई और ट्रैफिक सामान्य हो गया.
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