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रायपुर की सड़क पर दिखा विशालकाय अजगर, मचा हड़कंप, आधे घंटे तक बाधित रहा रास्ता

रायपुर में देवपुरी एक्सप्रेसवे पर सब्जी मंडी के पास सड़क के बीचों-बीच एक विशाल अजगर देखे जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया. आस-पास मौजूद लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी.

Written ByDanvir SahuEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 14, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:05 PM IST
रायपुर की सड़क पर दिखा विशालकाय अजगर, मचा हड़कंप, आधे घंटे तक बाधित रहा रास्ता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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दानवीर साहू बालोद से रिपोर्टर हैं

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