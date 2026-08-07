/छत्तीसगढ़ में खरीफ फसलों का डिजिटल ‘एक्स-रे’, फसल बदली तो खेत की फोटो जरूरी; 7 स्तर पर होगी गिरदावरी की जांच

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Chhattisgarh Girdawari 2026: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के साथ प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और अरहर की खरीदी की तैयारियां चल रही हैं. इसी बीच राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गिरदावरी को लेकर सख्ती दिखाई है. विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की शत-प्रतिशत और बिना गलती वाली गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि गिरदावरी में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ में गिरदावरी को सही और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सात स्तर पर खेतों के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की है. इसका मकसद मैदानी स्तर पर होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाना है. इस व्यवस्था में अधिकारियों से लेकर गांव में काम करने वाले कर्मचारियों तक सभी की जिम्मेदारी तय की गई है.
100 प्रतिशत रकबे का सत्यापन
नई व्यवस्था के तहत पटवारी अपने हल्के के 100 प्रतिशत रकबे का सत्यापन करेंगे. इसके बाद राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25 प्रतिशत रकबे की जांच करेंगे. तहसीलदार और नायब तहसीलदार 10 प्रतिशत, जबकि अनुविभागीय अधिकारी (SDO) 5 प्रतिशत रकबे का सत्यापन करेंगे. इसके अलावा जिला स्तर के अधिकारी 1 प्रतिशत और राज्य व संभाग स्तर के अधिकारी 0.1 प्रतिशत गिरदावरी का औचक निरीक्षण करेंगे.
गिरदावरी करने की समय-सीमा
सरकार ने गिरदावरी पूरी करने की समय-सीमा भी तय कर दी है. 20 सितंबर 2026 तक गिरदावरी का काम पूरा करने के साथ खसरा और भुईयां सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि व त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद 25 सितंबर 2026 को ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा. इस दौरान मिलने वाली दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और 30 सितंबर 2026 तक खसरा पांचसाला और भुईयां सॉफ्टवेयर में अंतिम संशोधन कर दिया जाएगा.
फसल बदली तो फोटो खींचना जरूरी
सरकारी रिकॉर्ड में फसल की सही जानकारी दर्ज करने के लिए अब खेत की स्थिति भी देखी जाएगी. अगर किसी किसान ने धान की जगह दूसरी फसल बोई है या खेत खाली छोड़ दिया है तो पटवारी और राजस्व निरीक्षक को उस खेत का खसरावार फोटो मोबाइल से खींचकर अपलोड करना होगा. अगर सरकारी रिकॉर्ड और खेत में बोई गई फसल के रकबे में अंतर मिला तो संबंधित मैदानी कर्मचारियों और निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
गिरदावरी कब होगी?
इसकी जानकारी गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए कोटवार के जरिए मुनादी कराई जाएगी. जांच के समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मौके पर मौजूद रहने का अवसर दिया जाएगा. किसान भी गिरदावरी के दौरान खुद मौके पर मौजूद रह सकते हैं और अपना फोटो खिंचवा सकते हैं. इसके साथ ही संभागीय आयुक्त और भू-अभिलेख संचालक हर 15 दिन में गिरदावरी की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा करेंगे.
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