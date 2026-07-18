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₹3100 की दर से धान खरीदी, लखपति दीदी और महतारी वंदन; CM साय ने गिनाईं सरकार की बड़ी उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 18, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:25 AM IST
₹3100 की दर से धान खरीदी, लखपति दीदी और महतारी वंदन; CM साय ने गिनाईं सरकार की बड़ी उपलब्धियां
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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