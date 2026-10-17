/छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीपावली की छुट्टियां बढ़कर हुईं 6 दिन, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें दीपावली के अवसर पर 6 नवंबर से 10 नवंबर तक यानी कुल 5 दिनों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था. हालांकि, छात्र-छात्राओं और परिजनों की मांग को देखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन किया है. अब बच्चे 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक यानी पूरे 6 दिनों तक दीपावली के त्योहारी अवकाश का आनंद ले सकेंगे. इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र के दौरान घोषित तीनों प्रमुख त्योहारों (दशहरा, दीपावली और शीतकालीन) की कुल छुट्टियां अब बढ़कर 16 दिन हो गई हैं.