/छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीपावली की छुट्टियां बढ़कर हुईं 6 दिन, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

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छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की दीपावली की छुट्टियों में एक दिन का इजाफा कर दिया है. लगातार मिल रही मांग को ध्यान में रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रदेश के सभी स्कूल 10 नवंबर की बजाय 11 नवंबर तक बंद रहेंगे. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है.
संशोधित आदेश के तहत अब 6 से 11 नवंबर तक रहेगा अवकाश
पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें दीपावली के अवसर पर 6 नवंबर से 10 नवंबर तक यानी कुल 5 दिनों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था. हालांकि, छात्र-छात्राओं और परिजनों की मांग को देखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन किया है. अब बच्चे 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक यानी पूरे 6 दिनों तक दीपावली के त्योहारी अवकाश का आनंद ले सकेंगे. इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र के दौरान घोषित तीनों प्रमुख त्योहारों (दशहरा, दीपावली और शीतकालीन) की कुल छुट्टियां अब बढ़कर 16 दिन हो गई हैं.
इस सत्र में कब-कब रहेंगी स्कूलों में छुट्टियां?
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी अपडेटेड शेड्यूल के मुताबिक छुट्टियों का विवरण इस प्रकार है:
दशहरा अवकाश: 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक (5 दिन)
दीपावली अवकाश: 6 नवंबर से 11 नवंबर तक (अब संशोधित होकर 6 दिन)
शीतकालीन अवकाश: 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक (5 दिन)
सरकार के इस फैसले से बच्चों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है, जिससे वे अपने परिवार के साथ दीपावली का पर्व अधिक उल्लास और धूमधाम के साथ मना सकेंगे.