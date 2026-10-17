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छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीपावली की छुट्टियां बढ़कर हुईं 6 दिन, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

छत्तीसगढ़ में दीपावली की छुट्टी अब 6 दिन की होगी, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है. प्रदेश के स्कूलों में 6 से 11 नवंबर तक दीपावली का अवकाश रहेगा.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 17, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 03:33 PM IST
छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी: दीपावली की छुट्टियां बढ़कर हुईं 6 दिन, शिक्षा विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश

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