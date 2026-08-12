/हरेली तिहार... CM हाउस में सजेगा छत्तीसगढ़ी संस्कृति का रंग, गेड़ी से लेकर पारंपरिक खेलों तक होंगे खास आयोजन

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छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक परंपरा का प्रतीक हरेली तिहार आज पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में एक भव्य और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. संस्कृति और कृषि विभागों द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे शुरू होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ी खासियत और ग्रामीण माहौल का शानदार संगम देखने को मिलेगा. वहीं रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भी सुबह 11:30 बजे से हरेली तिहार का एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
गेड़ी से लेकर पारंपरिक खेलों तक होंगे खास आयोजन
हरेली तिहार मुख्य रूप से खेती और प्रकृति से जुड़ा त्योहार है. इस दिन किसान अपने खेती के औजारों जैसे, हल और कुदाली की पूजा करते हैं और अच्छी फसल के साथ-साथ खुशहाली और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं. मुख्यमंत्री आवास पर भी खेती से जुड़ी इस पारंपरिक पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा. इसके अलावा बच्चों और युवाओं के लिए 'गेड़ी' और छत्तीसगढ़ के अन्य पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा.
नई पीढ़ी को लोक परंपराओं से जोड़ने की खास पहल
इस पहल का मुख्य मकसद राज्य की नई पीढ़ी को उनकी जड़ों, लोक कलाओं और ग्रामीण जीवनशैली से जोड़ना है. कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमान छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे, वहीं लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां उत्सव के माहौल को और भी खास बनाएंगी. यह आयोजन छत्तीसगढ़ की लोक विरासत को संजोने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है.
हरेली तिहार क्यों मनाया जाता है?
हरेली तिहार छत्तीसगढ़ का सबसे पहला और मुख्य लोक-त्योहार है. इसे श्रावण महीने की अमावस्या को प्रकृति, हरियाली और खेती के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है. यह मानसून के आगमन और अच्छी फसल की उम्मीद का प्रतीक है. इसमें किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों, जैसे हल, कुदाल और फावड़े की पूजा करते हैं. इसके अलावा पशु-धन के प्रति सम्मान दिखाते हुए किसान अपने बैलों और गायों को नहलाकर उनकी पूजा करते हैं.
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