छत्तीसगढ़ में बिगड़ेगा मौसम, अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ गिर सकती है बिजली

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छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधि एक बार फिर तेज हो गई है, जिसके चलते मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ताजा अनुमान के मुताबिक, कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना है. इस मानसून सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर बस्तर, सरगुजा और मध्य छत्तीसगढ़ के इलाकों में देखने को मिल सकता है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.
गरज- चमक के साथ गिर सकती है बिजली
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश के साथ-साथ कुछ संवेदनशील इलाकों में तेज, तूफान जैसी हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का भी ज्यादा खतरा हो सकता है. राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है.
इसलिए होगी भारी बारिश
मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी झारखंड और उससे सटे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में बने कम दबाव के सिस्टम की वजह से राज्य में लगातार बारिश हो रही है. अगले 24 घंटों में यह सिस्टम उत्तरी ओडिशा से उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा, जिससे कई इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है.
रायपुर में कैसा रहेगा मौसम
सोमवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान पेंड्रा रोड में 30.8°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान राजनांदगांव में 21°C दर्ज किया गया. वहीं राजधानी रायपुर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार, आज (मंगलवार) रायपुर में दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे. आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.
मौसम के बदलते और खतरनाक मिजाज को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग ने संयुक्त रूप से एक एडवाइजरी जारी की है. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बहुत सतर्क रहें, खराब मौसम में बेवजह बाहर निकलने से बचें और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों या असुरक्षित जगहों पर खड़े होने के बजाय तुरंत सुरक्षित, पक्के मकानों या इमारतों में चले जाएं.
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