छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट: पूरे प्रदेश में एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम...बिजली गिरने का खतरा

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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल और बांग्लादेश के पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का सिस्टम बनने के कारण 10 सितंबर से पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी. इसके असर से राज्य में नमी वाली हवाएं आने लगी हैं, जिससे कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है.
रायपुर सबसे ज्यादा गर्म
आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है. हालांकि, पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसमें कोरबा के पाली में सबसे ज्यादा 40 मिमी बारिश दर्ज की गई. तापमान की बात करें तो रायपुर राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा, जहां तापमान 34.2°C दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 21.2°C पेंड्रा रोड पर दर्ज किया गया.
यहां देखें तापमान-
आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आज (10 सितंबर) राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है. फिलहाल, मौसम विभाग ने किसी खास जिले को सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके के तौर पर चिह्नित नहीं किया है. जैसे-जैसे मौसम का सिस्टम मजबूत होगा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद है. वहीं, रायपुर में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. बारिश या आंधी की भी आशंका है. अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री रहने का अनुमान है.
अगले दो दिनों में बारिश की गतिविधि तेज होने की उम्मीद
अगले दो दिनों में बारिश के और तेज होने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली भी गिर सकती है. इसलिए, खुले मैदानों या पेड़ों और बिजली के खंभों के पास न रहने की सलाह दी जाती है.
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