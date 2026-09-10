Add Zee Business As A Preferred Source
App

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट: पूरे प्रदेश में एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम...बिजली गिरने का खतरा

Chhattisgarh Weather Update: मौसम विभाग ने 10 सितंबर से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 10, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:02 PM IST
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट: पूरे प्रदेश में एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम...बिजली गिरने का खतरा
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
धार में अंधविश्वास की हद: भूत भगाने के नाम पर महिला को कोयले से जलाया
2
3
4
5