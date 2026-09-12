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दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, बस्तर-रायपुर संभाग में जमकर बरसेंगे बादल, हसदेव नदी में बहे 3 छात्र, धमतरी-नरहरपुर मार्ग बंद

Chhattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ में आज कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा. दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. वहां लगातार बारिश से नदीं-नाले उफान पर हैं. धमतरी-नरहरपुर मार्ग पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है.

Written ByPooja
Published: Sep 12, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:24 AM IST
दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, बस्तर-रायपुर संभाग में जमकर बरसेंगे बादल, हसदेव नदी में बहे 3 छात्र, धमतरी-नरहरपुर मार्ग बंद

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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