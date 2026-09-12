/दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, बस्तर-रायपुर संभाग में जमकर बरसेंगे बादल, हसदेव नदी में बहे 3 छात्र, धमतरी-नरहरपुर मार्ग बंद

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Chhattisgarh Mausam Update: छत्तीसगढ़ में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं लगातार बारिश के कारण कई नदी नाले उफान पर रहैं और धमतरी-नरहरपुर मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है. इसी बीच जांजगीर-चांपा में हसदेव नदी की तेज लहरों में कॉलेज के तीन छात्रों के बहने की घटना सामने आई है.
आज का मौसम
12 सितंबर को राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. एक-दो जगहों पर बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने दक्षिणी छत्तीसगढ़ को भारी बारिश का मुख्य इलाका बताया है. बस्तर, रायपुर और दुर्ग डिवीजन के कुछ इलाकों में भी बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना है. इसके साथ ही 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला एक चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) भी जुड़ा हुआ है. साथ ही उत्तर राजस्थान से छत्तीसगढ़ होते हुए इस सिस्टम तक 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक ट्रफ (कम दबाव की रेखा) भी फैली हुई है.
हसदेव नदी में बहे 3 छात्र
राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बेलारगांव (120 मिमी) में दर्ज की गई, इसके बाद नगरी (110 मिमी) का स्थान रहा. बारिश के बीच जांजगीर-चंपा में हसदेव नदी की तेज लहरों में कॉलेज के तीन छात्र बह गए.
रायपुर का मौसम
शनिवार को रायपुर में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 32°C और न्यूनतम तापमान लगभग 25°C रहने का अनुमान है.
धमतरी-नरहरपुर मार्ग पर आवागमन बाधित
धमतरी जिले में हुई भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं. इस बीच मुरूमसिल्ली बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे धमतरी-नरहरपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है. सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं.
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