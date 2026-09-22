छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी! बस्तर संभाग पर मंडराया खतरा, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़े मौसमी सिस्टम के असर से पूरे राज्य में बारिश की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस मौसमी सिस्टम के कारण आज मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में गरज-चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मौसम के काफी सुहावना होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
बस्तर संभाग पर मंडराया खतरा
इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और बस्तर डिवीजन में दिखेगा. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 24 सितंबर को बस्तर डिवीजन के कुछ इलाकों में अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने का खतरा है.
आज यहां बारिश का अलर्ट!
मौसम विभाग के अनुसार, आज 22 सितंबर को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. इसके अलावा एक-दो जगहों पर बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है. इसके असर से आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश बढ़ने की संभावना है.
पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल
पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग-अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और मौसम सुहावना हो गया है. अगले दो-तीन दिनों तक राज्य के मैदानी और पहाड़ी, दोनों इलाकों में तेज हवाएं चलने और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को बिजली गिरने और भारी बारिश के दौरान सावधान रहने की सलाह दी है.
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