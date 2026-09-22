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छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी! बस्तर संभाग पर मंडराया खतरा, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

Chhattisgarh Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, आज (22 सितंबर) को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. विभाग ने लोगों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 22, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:09 AM IST
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी! बस्तर संभाग पर मंडराया खतरा, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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