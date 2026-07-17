बंगाल की खाड़ी में हलचल, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

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छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. राजधानी रायपुर में कल रात से ही हल्की बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले तीन दिनों तक पूरे राज्य में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.
अगले 3 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार
आज रायपुर में रुक-रुक कर बारिश होने की उम्मीद है और दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार यह मानसून सिस्टम अगले कुछ दिनों तक काफी सक्रिय रहेगा, जिससे इस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है. राज्य के कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए विभाग ने कहा कि एक-दो जगहों पर बिजली कड़कने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.
दुर्ग में सबसे ज्यादा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि सरगुजा डिवीजन के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं, सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.6°C दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.4°C पेंड्रा रोड और अंबिकापुर में दर्ज किया गया.
इन जिलों में भारी बारिश की संभावना
रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद जैसे इलाकों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. हाल के दिनों में अच्छी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. 15 जुलाई तक राज्य में 29% कम बारिश दर्ज की गई है. 32 जिलों में से 16 जिले बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं. IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के एक जिले में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि 14 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है. वहीं दूसरी ओर 16 जिलों में बारिश की कमी है. इसका मतलब है कि राज्य के आधे जिलों में अभी भी सामान्य से कम बारिश हो रही है.
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