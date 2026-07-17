Add Zee Business As A Preferred Source
App

बंगाल की खाड़ी में हलचल, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे राज्य में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के नए सिस्टम के कारण, राज्य में कल रात से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 17, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:32 AM IST
बंगाल की खाड़ी में हलचल, छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP Breaking News LIVE: पीएम मोदी आज एमपी को देंगे बड़ी सौगात, CM मोहन यादव कटनी दौरे पर; पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें
MP Breaking News LIVE1 hr ago
2
mp news2 hrs ago
3
mp news2 hrs ago
4
Mohan YadavJul 16
5
Mohan YadavJul 16