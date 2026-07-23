छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे मौसम रहेगा खराब! भारी बारिश का अलर्ट...गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी

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छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है और अगले 24 घंटों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित जगहों पर शरण लें.
लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
लगातार बारिश की वजह से सूरजपुर के बिहारपुर इलाके में बरगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे आधे दर्जन से ज्यादा गांवों का मुख्य सड़क संपर्क टूट गया है. ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं और अक्सर उन्हें अपनी मोटरसाइकिलें कंधे पर उठाकर ले जानी पड़ती हैं. तापमान की बात करें तो बुधवार को राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 26.2°C बिलासपुर और पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 21.8°C पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया.
यहां भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में लगभग पूरे राज्य में बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. बता दें कि राज्य में मानसून की रफ्तार एक जैसी नहीं रही है. 1 जून से छत्तीसगढ़ में 348.5 मिमी (13.7 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के लिए सामान्य बारिश 444.6 मिमी (17.5 इंच) होनी चाहिए थी.
रायपुर में मौसम कैसा रहेगा?
आज राजधानी रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. दिन भर बादल छाए रहने और बीच-बीच में बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. लगातार बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है. प्रशासन ने निचले और जलभराव वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने और मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की अपील की है.
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