/घर बुलाकर पिलाई शराब...बेहोश होने पर खींचे अश्लील फोटो, धमकाकर वसूले लाखों; रायपुर में हनीट्रैप गैंग के जाल में फंसा अधेड़

आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर की पैसों की मांग

पीड़ित के मुताबिक घटना के दो दिन बाद महिला ने उसे दोबारा अपने घर बुलाया और कथित तौर पर उसे किसी दूसरी महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं. आरोप है कि 50,000 की मांग की गई और साथ ही धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो ये तस्वीरें उसकी पत्नी, बेटे और अन्य रिश्तेदारों को भेज दी जाएंगी और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी. समाज में बदनामी के डर से पीड़ित ने 8 जनवरी को ऑनलाइन 50,000 ट्रांसफर कर दिए.