/घर बुलाकर पिलाई शराब...बेहोश होने पर खींचे अश्लील फोटो, धमकाकर वसूले लाखों; रायपुर में हनीट्रैप गैंग के जाल में फंसा अधेड़

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Honeytrap Case Raipur: छत्तीसगढ़ कि राजधानी रायपुर में हनीट्रैप का बड़ा मामला सामने आया है. 54 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति को दो महिलाओं ने अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपये की उगाही करने का आरोप है. पीड़ित का दावा है कि उसे नशीला पदार्थ मिलाकर शराब पिलाई गई, बेहोश होने पर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गईं और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर करीब छह महीने तक 2 लाख 17 हजार रुपये वसूले गए.
इतना ही नहीं, आरोपियों ने 25 लाख रुपये की और मांग की है. शिकायत के बाद गुढ़ियारी थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, व्हाट्सएप चैट और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है. आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने इस तरह कई और लोगों को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है.
महिलाओं ने घर बुलाकर पिलाई शराब
पीड़ित के अनुसार वह 6 जनवरी 2026 को महिला के बुलाने पर उसके घर गया था. वहां एक और महिला भी मौजूद थी. आरोप है कि दोनों महिलाओं ने उसे नशीली चीज मिली हुई शराब पिलाई. शराब पीने के बाद वह बेहोश हो गया. पीड़ित ने बताया कि जब उसे करीब चार-पांच घंटे बाद होश आया, तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया. इसके बाद वह किसी तरह अपने कपड़े पहनकर घर लौट आया.
आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर की पैसों की मांग
पीड़ित के मुताबिक घटना के दो दिन बाद महिला ने उसे दोबारा अपने घर बुलाया और कथित तौर पर उसे किसी दूसरी महिला के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाईं. आरोप है कि 50,000 की मांग की गई और साथ ही धमकी दी गई कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो ये तस्वीरें उसकी पत्नी, बेटे और अन्य रिश्तेदारों को भेज दी जाएंगी और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी. समाज में बदनामी के डर से पीड़ित ने 8 जनवरी को ऑनलाइन 50,000 ट्रांसफर कर दिए.
आगे की जांच में जुटी पुलिस
उसके बाद महिलाओं की मांग बढ़ती गई और अलग-अलग समय पर लगातार पैसौं की मांग होने लगी. पीड़ित ने बदनामी के डर से महिलाओं को अब तक कुल 2.17 लाख रुपये दे चुका है. मामले में नार्थ जोन डीसीपी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और गुढ़ियारी थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.
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