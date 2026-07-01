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घर बुलाकर पिलाई शराब...बेहोश होने पर खींचे अश्लील फोटो, धमकाकर वसूले लाखों; रायपुर में हनीट्रैप गैंग के जाल में फंसा अधेड़

Honeytrap Case Raipur: रायपुर में हनीट्रैप का मामला सामने आया है, जहां दो महिलाओं पर 54 वर्षिय व्यक्ति को जाल में फंसाकर 2.17 लाख रुपए की वसूलने का आरोप है. गुढ़ियारी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByRajesh NishadEdited By:Pooja
Published: Jul 01, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:10 PM IST
घर बुलाकर पिलाई शराब...बेहोश होने पर खींचे अश्लील फोटो, धमकाकर वसूले लाखों; रायपुर में हनीट्रैप गैंग के जाल में फंसा अधेड़
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Rajesh Nishad

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राजेश निषाद ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ में रिपोर्टर के पद पर तैनात हैं. राजेश निषाद लंबे समय से जमीनी हालातों की पत्रकारिता करते हैं.

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