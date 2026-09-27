/शक ने उजाड़ दिया परिवार: पहले पत्नी, फिर दोनों बच्चों पर हमला, आरोपी ने खुदको चाकू मारकर किया घायल, रायपुर में ट्रीपल मर्डर

कहते हैं हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता. यही शक कई बार रिश्तों में ऐसी दरार पैदा कर देता है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चरित्र संदेह ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. मामला इतना बढ़ा कि पूरा परिवार तबाह हो गया. माना थाना क्षेत्र के डूमरतराई स्थित साहू पारा में रविवार को सुबह ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और दो बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में तीनों की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार कर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.