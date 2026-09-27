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शक ने उजाड़ दिया परिवार: पहले पत्नी, फिर दोनों बच्चों पर हमला, आरोपी ने खुदको चाकू मारकर किया घायल, रायपुर में ट्रीपल मर्डर

रायपुर में रविवार को ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई. एक पति ने अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों पर पर धारदार चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया. उसे इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPooja
Published: Sep 27, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:00 AM IST
शक ने उजाड़ दिया परिवार: पहले पत्नी, फिर दोनों बच्चों पर हमला, आरोपी ने खुदको चाकू मारकर किया घायल, रायपुर में ट्रीपल मर्डर

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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